Josep Alias presideix un dels gremis més antics de tota Catalunya: el Gremi de Constructors de Manresa i Comarques, que aquest any compleix el seu 700 aniversari. Per celebrar-ho, el gremi ha estat escollit administrador de les Festes de la Llum d'enguany.

Que suposa pel gremi agafar el relleu en l'organització de les Festes de la Llum?

Més que res ens suposa obrir-nos a la ciutadania de Manresa perquè la gent ens pugui conèixer. Aquest any celebrem els nostres set-cents anys d'història i la millor manera que vam trobar de celebrar-ho va ser això, perquè no hi ha res més manresà que la Llum.

Quins són els actes més destacats del programa de la Llum?

Destacaria el pregó, que va ser un al·legat en defensa de la nostra feina. L'acte que jo consideraria l'estrella és la inauguració del monument que es farà dilluns [avui pel lector] a 2/4 de 7, és una obra feta per l'escultor Xavier Tragan que conté set elements de pedra que representen cadascuna de les dècades d'història del nostre gremi. La ubicació del monument no és causal, estarà a la plaça Sant Ignasi, on va començar el gremi.

També s’ha donat protagonisme a la gent jove.

Sí, dissabte vam organitzar el concurs de joves paletes a la plaça sant Domènech amb l'Institut Castellet, paral·lelament hi havia una activitat per la canalla en què havien de fer un dibuix a una rajola. Aquestes activitats les vam fer per animar a la gent jove que s'introdueixi al món de la construcció perquè actualment tenim un problema abismal de falta de professionalitat i de relleu generacional. Va anar molt bé.

Pensa que el concepte social que la gent té dels paletes afecta en aquest relleu generacional?

Completament. Encara està molt mal vist ser paleta, la gent es pensa que és una feina molt dura i precària, quan realment et pots guanyar molt bé la vida. Aquesta mentalitat s'ha de revertir de forma molt urgent perquè la feina que fem els paletes encara és imprescindible. Hi ha hagut moltes evolucions pel que fa als materials que fem servir i les maneres que tenim per pujar les coses, avui no veuràs cap corriola pel carrer. Els totxos encara s'han de col·locar un a un, les mans i la traça de la gent de l'ofici són essencials.

Com es reverteix aquesta mentalitat?

Des del meu punt de vista, hem passat molts anys desenvolupant polítiques molt equivocades perquè no s'ha potenciat l'aprenentatge de la gent jove. A la meva època hi havia aprenents a tot arreu, ara, l'operari més jove de la majoria de les empreses del gremi tenen entre 45 i 50 anys i això és un problema molt gros. És una qüestió que no només ens afecta a nosaltres, és un tema general de tots els oficis, actualment é hi ha moltes dificultats per trobar treballadors. El Govern, gremis, patronals i sindicats hauríem de seure tots per buscar una solució a la falta de relleu generacional.

La formació professional serà la solució?

Probablement sí. Però encara ens falta molt camí per recórrer, aquí tenim l'Institut Castellet que fa el grau mitjà i n'hi ha un parell més arreu de Catalunya, però hi ha pocs alumnes per tota la demanda de professionals que hi ha al mercat. A pesar d'això, és el que tenim i el que defensem. A Sant Vicenç només són una quinzena d’alumnes, que són els que fan pràctiques a les empreses.

Tot i això, el gremi ha aguantat 700 anys.

Sí, amb tot l'esforç que això suposa. Avui en dia continuem fent reunions mensuals, per tant, tenim força i constància. Sempre havíem estat a l'ombra i vam pensar que organitzar les Festes de la Llum era una molt bona oportunitat perquè la gent ens tingui en compte. Quan vas pel carrer i veus un edifici maco sempre penses en l'arquitecte que el va projectar i no en el paleta que el va construir.

Quina valoració fa dels actes que han organitzat?

De moment molt positiva, tenim molt bones previsions per la inauguració del monument i també per la presentació de la reedició del llibre del Gremi, que es farà el divendres. És una actualització del llibre que Francesc Comas i Agustí Cots van fer l'any 2014, aquest cop per la celebració dels 700 anys d'història.