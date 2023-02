La meitat dels horts públics del sector manresà del Poal no es poden fer servir

Els horts públics del sector del Poal no han estat un encert. Més aviat el contrari. La meitat no es poden fer servir per un cúmul de problemes que ha fet que els hortolans llancessin l'aixada fa anys. El problema va emergir en el darrer ple municipal a preguntes del grup municipal de Fem Manresa.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va explicar que a principis de segle l'Ajuntament va crear dues àrees d'horts urbans per compensar pagesos que havien perdut la terra que tenien en zones inundables, uns a la zona del Pont Nou , on avui hi ha el parc del Cardener, i altres a la riera de Rajadell, sota el Xup, on una riuada es va endur tot el que es va trobar per endavant.

Huguet creu que "va ser un encert donar resposta a la pèrdua que hagués representat per aquells pagesos aficionats quedar-se sense un hort".

Però si la pregunta és si es van triar els millors llocs, la resposta, pel que fa al Poal, és negativa. "Vist amb perspectiva és evident que en el cas del Poal no", va dir.

Els horts del Poal estan situats al marge dret de la carretera C-55 en direcció a Cardona, en una zona propera al Pont Petit de Sant Joan.

Eren 24 parcel·les en una superfície4 de 12.087 m2, dels quals 5.206 m2 susceptibles de ser conreats, segons va informar l'Ajuntament tripartit quan els estava preparant, el 2010.

Ombrívols i vandalitzats

Els problemes han vingut del fet de trobar-se "en un espai allunyat de tot, amagat, diana de nombrosos actes vandàlics que han destrossat portes i barraques i una part de les parcel·les", va explicar el regidor de Ciutat Verda.

A més, "són a una zona ombrívola i, per tant, poc productiva, perquè les plantes necessiten sol, i amb dificultats per regar que des de fa molts anys no s'ha trobat manera de solucionar", va afegir.

Això ha fet que una part de les parcel·les estigui en desús des del 2016. Ja no són 24 les parcel·les perquè n'hi ha que l'Ajuntament les dona per perdudes.

Huguet va dir que "mentre no trobem un lloc alternatiu cal aprofitar al màxim les parcel·les que sí que funcionen correctament a la zona de dalt".

Hi ha 12 parcel·les útils, 8 de concedides, 2 pendents d'adjudicar i dues pendents d'arreglar la barraca on guardar les eines que són objecte de vandalisme.

Les altres fa molts anys que no es conreen perquè els pagesos no les van voler utilitzar més.

Hi ha 39 sol·licituds presentades per accedir a un hort en aquest sector.

Es tracta de peticions a les quals fa anys que no es dona resposta, com ha passat al Xup.

"Fins ara no ho hem pogut fer perquè faltava el personal per a fer-ho. Però ara ja tenim el personal que es pot dedicar i ja ho està fent".

Cal recordar que, també a preguntes de Fem Manresa, el regidor de Ciutat Verda va especificar en el ple de gener que la darrera adjudicació als horts urbans del Xup i del Poal es va realitzar el 13 agost del 2019.