Baixa el nombre d'alumnes a Manresa que s'escolaritzaran o començaran l'ESO

A Manresa hi ha 659 famílies amb fills que el curs vinent s'escolaritzaran amb 3 anys i 867 llars amb fills que hauran de començar l’ESO. En total, 1.526 que són 140 menys que les 1.666 que es van comptabilitzar ara fa un any.

Una altra dada a tenir en compte és que a 31 de gener, 690 alumnes s’havien incorporat als centres educatius de la ciutat durant el curs.

Enguany, la preinscripció per al 2n Cicle d’Educació Infantil i Educació Primària serà del 6 al 20 de març i per a l’ESO del 8 al 20 de març.

El tràmit es farà tot telemàticament, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, que queda substituïda pel formulari telemàtic i per l’enviament de la documentació necessària escanejada o fotografiada.

Per aquelles famílies que no disposin dels recursos electrònics o que per altres motius no puguin fer la preinscripció telemàtica de manera autònoma, es podrà demanar suport al centre que les famílies hagin escollit en primera opció, sempre demanant cita prèvia al telèfon del centre o a través de la pàgina web, o a l’Oficina Municipal d'Escolarització (OME), a la carretera de Vic 16 (Edifici Infants), demanant cita prèvia per telèfon (93 875 24 85 / 93 876 83 38; de 9 a 13 hores) o a l'apartat de cita prèvia de la pàgina web municipal. L’atenció presencial a l’OME es realitzarà des del dilluns 6 al dilluns 20 de març de 9 a 13.30 h I les tardes de dilluns i dimecres de 16 a 18 h.

Per a qualsevol altra consulta relativa a la preinscripció escolar es pot demanar informació als telèfons 93 875 24 85 / 93 876 83 38 o al correu ome@ajmanresa.cat. També es pot consultar la pàgina web de la Generalitat www.gencat.cat

Xerrada informativa

Amb l’objectiu d’ampliar informació i poder resoldre dubtes sobre el procés, el dia 28 de febrer a les 18.30 h es farà una xerrada informativa conjunta entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Manresa. La xerrada tindrà lloc a la Sala d’Actes del Centre Cultural El Casino, al passeig de Pere III, 27.

La Joviat, zona única

Segons l'equip de govern d'ERC i Junts, la principal novetat del pròxim curs és que l’Institut-Escola Manresa (actualment Escola Joviat) passa a ser un centre públic que pel que fa a les àrees de proximitat serà considerat com a zona única.

Amb la voluntat d’informar a les famílies de la ciutat, l’Ajuntament de Manresa ha enviat cartes informatives.

Les jornades de portes obertes ja s’han iniciat en algunes escoles i es poden demanar visites concertades.