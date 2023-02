El conseller de Drets Socials ha visitat Manresa per posar els primers arbres a la futura residència d’Ampans per a persones amb discapacitat intel·lectual envellides, «un concepte molt innovador, ja que contempla que hi puguin conviure amb uns pares encara més grans, que altrament acabarien en residències diferents». Després de lliurar premis en el concurs de Joves Paletes de la Llum, a Sant Domènec, s’asseu amb aquest diari al vestíbul buit del teatre Conservatori i explica que ell és independentista «des que vaig entrar a la Joventut Nacionalista de Catalunya el 1982. A alguns no ens va caldre el Procés ni la sentència del Tribunal Constitucional».

Entén que hi hagi nacionalistes no independentistes, i al revés?

Soc un gran fan de llibre «De la identitat a la independència» d’en Xavier Rubert de Ventós, que introdueix un vessant de projecte civil en la construcció de la demanda d’independència. Ara bé, també parteixo d’afirmar que volem la independència perquè som una nació. I ho som perquè tenim una llengua i una cultura pròpies que volem preservar, sabent però que les identitats nacionals mai no són fixes, i la nostra es defineix per la condició de nació d’immigrants. Una visió d’identitat en construcció i un projecte polític que no es basa en uns avantpassats comuns, sinó en oferir oportunitats a tots els catalans.

Ha estat 23 anys diputat al Congrés. Sabent el pa que s’hi dona, què diria que pot esperar el catalanisme de la política espanyola?

No només per aquests 23 anys sinó per tota la història del segle XX. L’evidència diu que quan el catalanisme, en aquest cas ERC, té força política a Madrid i a les institucions d’autogovern de Catalunya, es poden canviar coses. El no d’entrada de Madrid sempre l’hem tingut: a la Mancomunitat, a l’autonomia el 1931, a la restauració de la Generalitat a la mort de Franco... però quan a Catalunya hi ha hagut força, persistència i construcció d’àmplies majories, les batalles les hem acabat guanyant. Sabent que el camí a la independència no és una línia recta, que en política rarament es donen, sinó que té anades i tornades, retrocessos i avanços.

Àmplies majories que avancin plegades. I això manca.

No tothom ha fet la mateixa lectura del que va passar el 2017 i un repte per als propers anys és fer la lectura compartida per continuar avançant, fugint del simplisme.

Pel coneixement de l’Estat que s’adquireix convivint-hi a Madrid, la tardor del 2017 veia a venir la dimensió de la clatellada?

Sí. Soc dels que no es van sorprendre per la reacció de l’Estat. Quan ho discutia amb amics recomanava la lectura de la Notícia de Catalunya de Jaume Vicens Vives, que als anys cinquanta recordava com no tenir poder polític durant segles ens n’havia fet perdre la noció. I l’octubre del 2017 vam constatar-ho. També és una constant històrica que les demandes catalanes de reconeixement nacional han estat sempre vinculades a la necessitat de més i millor democràcia a Espanya. El 2017, com en altres ocasions, les nostres demandes es van negar a costa de degradar la democràcia espanyola.

L’independentisme anava una mica amb el lliri a la ma, pensant que n’hi havia prou amb ser molts i molt convençuts?

L’independentisme no va avaluar prou bé la força d’un Estat i el fet de formar part de la UE i l’OTAN, que l’1 d’Octubre va evitar una repressió més bèstia encara, però alhora ens obliga a articular les demandes en un context occidental. Hem d’analitzar a fons les experiències d’Escòcia, el Quebec i Flandes. Ser al món occidental ens dona molta estabilitat però implica uns límits a l’hora de plantejar processos com la independència. Haurem de posar-hi més imaginació i intel·ligència política de la que hem tingut fins ara.

Hem vist la resposta del Tribunal Suprem i la fiscalia a la reforma del codi penal. La desjudicialització és una quimera?

No, és la única via possible per cercar la solució política al conflicte, sabent que hi ha molts interessos, a Madrid i de vegades també a Barcelona, per posar-hi obstacles. La cúpula conservadora del poder judicial ha viscut la reforma del codi penal com una esmena a la totalitat a la sentència als líders socials i polítics del Procés, i ha decidit qüestionar-la amb una lectura del tot esbiaixada. Estic convençut que la justícia europea ho qüestionarà.

En un article del 2021 a El Periódico parlava de política i moviments socials. Avisava contra els polítics «que juguen a la comoditat de ser activistes buscant l’aplaudiment fàcil». Pensa en algú?

Els moviments socials han de criticar el poder i qüestionar la legalitat fins fer-la entrar en crisi si cal. La història del progrés dels drets civils i socials és la història d’aquest activisme. Els polítics i els governants han de llegir aquestes demandes i trobar les vies legals i polítiques per transformar la realitat. El polític la transformarà fent de polític, no d’activista. Fa anys em va impressionar la Susan George en un discurs a Porto Alegre, davant milers d’activistes de tot el món, cridant els moviments socials a no fer política de partits per no tenir els defectes dels partits. Seguint la distinció de Max Weber, l’activista s’ha de moure per l’ètica de la convicció i el governant ha de ser coherent amb les seves responsabilitats.

En aquells moments, tot just després de la Primera Guerra Mundial, Weber advertia amb duresa contra inspirar l’acció política en l’ètica de la convicció perquè duia a un encegament quasi religiós, i llegit al cap dels anys estava advertint contra els totalitarismes que s’apropaven.

Per això ja m’està bé que l’activista, que des de la societat defensa uns drets, aspiri a ser el més coherent. El polític parteix del fet que no tothom pensa el mateix, que a les societats plurals hi ha interessos, ideals, valors... diferents. Per transformar la realitat has de tenir en compte els que no pensen com tu, i també les conseqüències de les teves decisions. A l’activista no el podem responsabilitzar de les conseqüències de les seves decisions; al polític, sí.

També deia en aquell article: «de vegades patim les males polítiques de governs que creuen que un programa de govern és la simple acumulació de les demandes dels moviments socials».

Ho vaig aprendre d’un activista vinculat a Metges sense fronteres. Em deia: un partit amb un programa que sumi les demandes de totes les organitzacions com la nostra no m’interessa, perquè no canviarà res. Necessito que m’escoltin però que coneguin els seus límits i també els interessos o valors contraris als meus però que formen part de la societat, i des d’aquest coneixement trobar maneres d’anar transformant la realitat. No em serveixen els partits que incorporen al programa totes les bones causes sense que res no tingui coherència, i de vegades amb el cinisme de saber que no podran aplicar-ho.

Per tant, cal saber dir que no.

Evidentment. L’exercici del govern també és l’exercici del no i de decebre expectatives.

S’hi troba gaire sovint?

Per definició, les aspiracions i les necessitats són infinites, mentre que les capacitats i els recursos són limitats. Governar és marcar prioritats, anar més enllà del curt termini, dialogar i compartir molt... i gestionar les decepcions de persones que en termes de justícia estan carregades de sentit, però a les que no pots satisfer.

Porta quatre mesos a la conselleria. Com ha estat l’aterratge?

Amb el tren en marxa i sense possibilitat d’aturar-lo perquè el país no s’atura. Incorporant un perfil de professionals que coneix les matèries, fet que ens ha permès entrar ràpidament en els dossiers que teníem sobre la taula.

Vostè ja venia del món dels drets socials.

Havia estat més de tres anys director de la federació que agrupa el sector de la discapacitat intel·lectual, en el que Ampans és un soci de referència. Era secretari de la taula del tercer sector i vicepresident de l’agrupació de les entitats dedicades a la discapacitat... He arribat amb un coneixement directe del tercer sector i les demandes de l’àmbit social.

Ha estat legislador, i ara és gestor, en la qüestió de la dependència. És una gran màquina de generar frustracions?

El conseller de Drets Socials d’avui llegeix els discursos del diputat Campuzano sobre la llei de la dependència i troba que tenia bastanta raó en algunes coses. Els problemes de la manca de recursos i la invasió de competències per part de l’Estat són evidents i són la causa dels problemes que patim. No podem abordar un sistema de qualitat amb el model de finançament que contempla la llei, i l’any 2006, sent diputat, ho vaig advertir.

Hauria d’estar prohibit fer lleis sense provisió econòmica?

Sí. Qualsevol llei seriosa la necessita. França i Alemanya, quan van desenvolupar les seves lleis d’atenció a la dependència, van establir sistemes de finançament específics. Espanya va legislar sobre els drets però va obviar la sostenibilitat del sistema, i això ara, al 2023, té una especial significació, perquè arriba a la jubilació la generació del «baby boom» a Espanya. En els propers anys s’aniran incrementant les necessitats d’atenció a la dependència. És veritat que cada vegada ens fem grans en millors condicions...

Però també vivim més anys.

I caldrà una capacitat d’atenció que no tenim. Mai a Catalunya hi ha hagut una generació tant nombrosa, mai ha nascut tanta gent com entre el 1957 i i principis dels 1970. Volem situar com un dels elements centrals de la conversa col·lectiva del país com afrontem aquest repte de l’envelliment en un context de taxes de fecunditat baixíssimes, semblants a les que hi havia en acabar la guerra civil, i que expressen un malestar de la gent jove per la dificultat d’establir projectes vitals i de família: aquest és un altre gran repte que tenim. I un tercer és la pobresa infantil, senyal que l’Estat del benestar no l’hem sabut focalitzar pro bé en els problemes de les famílies i la infància.

Anys enrere la conselleria s’havia anomenat de Benestar Social, ara és de Drets Socials. És significatiu?

Els drets civils i polítics són en l’origen de la democràcia, però els grans consensos després de la Segona Guerra Mundial incorporen els socials. La Unió Europea els considera un dels seus pilars.

Quina autonomia de decisió han de tenir les entitats que presten serveis amb finançament de la conselleria? Han de poder fer el que creguin més correcte o ha de ser la conselleria la que digui per on han d’anar?

És un bon debat. En el model que ens hem trobar no hi ha planificació en l’assignació de recursos, i hi estem treballant, sobretot en els àmbits de la gent gran i la discapacitat. La tendència europea, la dels països més avançats –Escòcia, Flandes, Finlàndia...– dona molt més poder d’elecció al ciutadà sobre com vol ser cuidat, mentre en el sistema que tenim ara aquí l’administració designa una plaça on ha de rebre el suport. Hem de planificar per orientar uns recursos limitats cap a on fan més falta i alhora hem de donar més poder de decisió al ciutadà. Hem de ser exigents amb les entitats que gestionen recursos públics, però no amb un sistema extremadament regulatori. Més que en la regulació hem de posar l’accent en la verificació de la qualitat del servei que rep l’usuari.