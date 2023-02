L’estudi Julià Arquitectes Associats és qui redactarà el projecte per rehabilitar i consolidar la nau industrial de la Fàbrica Nova de Manresa per covertir-la en un nou campus de la UPC i un pol de coneixement.

La firma ha estat la guanyadora del concurs de projectes destinat a trobar l’equip d’arquitectura que ha de fer la proposta de rehabilitació de cobertes i façanes de l’antiga fàbrica Bertrand Serra. D’indústria tèxtil es vol convertir en un centre universitari de coneixement, tecnologia i empresa. El projecte l’impulsen conjuntament l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’anunci de l’adjudicació del projecte s’ha fet aquest dimecres al migdia. Segons l’Ajuntament, Julià Arquitectes Associats és un estudi de referència al país.

El seu responsable, Josep Maria Julià Capdevila, és autor de projectes rellevants com la rehabilitació recent de la fàbrica Can Batlló de Barcelona o la urbanització de la Via Júlia, també a la capital catalana. Julià és també l’autor del disseny del llum urbà Macaya, premi de disseny Delta de Plata ADI-FAD, i ha estat durant anys un dels arquitectes destacats de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament de Manresa ja ha aprovat en Junta de Govern Local l’adjudicació definitiva a Julià Arquitectes. Ara, l’estudi barceloní tindrà cinc mesos per redactar el projecte, que estarà a disposició de l’Ajuntament de Manresa aquest estiu, i que ha d’incloure la rehabilitació de cobertes i façanes i la consolidació de l’estructura, així com la proposta per completar l’edifici en la part que va ser parcialment enderrocada el 2008.

Un cop fet aquest projecte, s'haurà de convocar novament un concurs per trobar l'empresa constructora que es faci càrrec de les obres. També caldrà afrontar la transformació interior de la nau, que anirà lligada als nous usos que tingui la fàbrica.

L’Ajuntament ha realitzat un concurs a dues voltes i amb jurat. A la primera fase , s’hi van presentar 22 estudis d’arquitectura. D’aquests, tal com estava previst a les bases, 5 van passar a la segona volta, de la qual ha resultat guanyador Julià Arquitectes Associats.

La redacció de la proposta de rehabilitació tindrà un cost de 372.000 euros.