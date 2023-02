L’Ajuntament assegura que garanteix la continuïtat de l’escola del barri del Xup

El regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili, va assegurar en el darrer ple municipal, a preguntes de Fem Manresa, que l’Ajuntament garanteix la continuïtat de l’escola del barri del Xup.

Fem va portar al ple municipal la preocupació de la comunitat educativa i veïnal pel fet que el centre tingui, per al curs que ve una ràtio d’alumnes d’Educació Infantil de 3 anys «notablement més reduïda que la resta d’escoles de Manresa».

El regidor va explicar que la decisió que s’ha pres és que el proper curs s’ofertin 12 places d'EI3 per acollir tot l’alumnat que resideix al barri, d'acord amb criteris de natalitat.

La ràtio a EI3 serà de 18 alumnes, el curs vinent. D’aquesta forma, al Xup seria de 12.

D’altra banda, va subratllar que «queda oberta la possibilitat de valorar altres demandes i modificar l’oferta final en funció de les sol·licituds de preinscripció que hi puguin haver».

«No forçar una altra línia»

Va explicar que així s’havia decidit perquè «hem de tenir una visió de ciutat i amb l’objectiu de no forçar una altra línia d’EI3 s’ha cregut convenient prendre aquesta mesura». Va afegir que «la previsió municipal és garantir absolutament i fermament l’escola d’infantil i primària del barri Pare Ignasi Puig, això ho podem afirmar amb contundència», en tractar-se d’un servei que «considerem bàsic pel benestar dels infants que resideixen en aquell barri».

La decisió es va prendre en un debat que hi va haver a la comissió de participació el dia 30 de novembre «amb la Inspecció, representants de totes les titularitats dels centres escolars, direccions dels centres públics, representants sindicals, representants de famílies, tècnics de l’Ajuntament i representants del món cultural, social i econòmic de la ciutat, a més a més dels diferents grups municipals», va dir.

Segons Gili, «tots ells van acordar, sense cap desacord ni cap vot en contra, traslladar la proposta d’oferta de places d'EI3 a la ciutat, després d’un debat i d’un estudi de quina era la situació de tots els centres de la ciutat, a qui ho decideix, l’òrgan de decisió, que és la taula local de planificació, d’Ensenyament, en la qual, evidentment, hi participa l’Ajuntament de Manresa». Va afegir que «la proposta que va arribar es va aprovar definitivament sense canviar res del que s’havia aportat». Gili va insistir que «tenim l’objectiu de preservar aquesta escola. No hi ha cap dubte i així ho farem».

El regidor va assegurar que, pel que fa al transport públic, «actualment tots els alumnes matriculats a Muntanya del Drac que no resideixen al barri tenen garantit el transport escolar. Tenim un conveni amb el Consell Comarcal i així ho fem». Va reiterar que «no hi ha cap alumne que estigui matriculat que hagi quedat sense poder accedir al centre».

L’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola Muntanya del Drac, l’Escola Muntanya del Drac i l’Associació de Veïns i Veïnes del Xup van fer públic que consideraven «inacceptable rebre un tracte discriminatori» i van denunciar «la retallada» en un barri amb necessitats urgents sense cobrir en diferents àmbits.