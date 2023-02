Sis mesos amb mig Camí Vell de Santpedor tancat per un forat que ningú no tapa

Al carrer del Camí Vell de Santpedor de Manresa hi ha un tram de doble sentit per on només es pot circular per un carril, el que permet arribar des de l’avinguda de les Bases de Manresa a l’escola La Séquia. L’altre carril, el que va en la direcció contrària, està ple de tanques. El motiu: hi ha un forat al terra que ningú no s’ha cuidat de tapar. Fa sis mesos que van acabar les obres d’urbanització en aquest vial, que van incloure treure un pal elèctric i, ni Endesa, que el va treure i, per tant, és a qui pertoca deixar-ho arreglat, ni l’Ajuntament, no l’han tapat.

L’1 de setembre de l’any passat, l’Ajuntament va anunciar l’obertura al trànsit dels nous trams urbanitzats dels carrers del Camí Vell de Santpedor i d’Enric Granados. Alhora, va advertir que, com que quedava pendent la retirada d’un suport de servei elèctric al carrer del Camí Vell de Santpedor cruïlla amb el del Doctor Zamenhof, es mantindria tallat al trànsit de vehicles el sentit de circulació del tram del carrer del Camí Vell de Santpedor entre el d’Enric Granados i el del Dr. Zamenhof en direcció a aquest darrer vial.

Sense pal, però amb forat

Endesa va retirar el pal elèctric del la calçada, però no es va cuidar de tapar el forat que va deixar al terra, que encara continua com el primer dia. Es tracta d’un espai que ha quedat envoltat de barreres de formigó on, el que és el forat pròpiament dit, no fa molt més d’un metre quadrat. Per part seva, l’Ajuntament tampoc no s’ha preocupat d’executar l’obra de manera subsidiària.

El resultat és que fa sis mesos que hi ha un tram de la calçada totalment acabat, però inservible i ple de tanques, amb els problemes afegits que això genera, atès que, no només no hi poden circular els cotxes que volen passar-hi en direcció al carrer del Doctor Zamenhof procedents de l’escola, sinó que, per l’únic carril que hi ha ara, que és en sentit contrari (de les Bases cap a l’escola) no és estrany veure-hi circular cotxes en contradirecció per no haver de fer tota la volta, amb el perill que representa per als demés conductors i, sobretot, tenint en compte que es troba en un entorn escolar.

Per a Dani Cortés, coordinador de la junta de seguretat de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM), «que tinguem això fa sis mesos tallat per un forat que fa un metre quadrat és molt greu, i que ho traslladis a l’Ajuntament i el que et diguin és que és un problema d’Endesa... Molt bé, però, aquest carrer, de qui es? Hi ha una afectació molt important».

A la denuncia de la federació de barris s’hi han afegit l’Associació de Veïns de la Carretera Santpedor i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola La Sèquia.

Des del setembre

Cortés comenta que, quan es va veure que calia treure el pal elèctric, «l’Ajuntament va valorar si ho asfaltaven o no i, com que havien de començar els col·legis, va decidir asfaltar-ho. Van retirar el pal i així ha quedat des del setembre passat. L’Ajuntament diu que ho ha de tapar Endesa. L’actuació correcta hauria esta venir, treure el pal i tapar. No pas venir, treure’l, marxar i deixar passar sis mesos pensant que algú ja el taparà». Insisteix que ho han traslladat a l’Ajuntament pel canal que té per a aquests casos. «Els hem dit que ho poden executar i passar la factura a Endesa, o que els cobrin l’ocupació de la via pública».

Les obres al sector es van iniciar el 2021, fruit del desenvolupament d’un nou sector a la zona de La Parada. Es tracta d’una iniciativa privada que es va aprovar el 2012, però va quedar aturada amb la crisi. Ara, el que fa que no es pugui donar l’actuació per acabada del tot és un forat. Fa sis mesos...