El centre històric de Manresa es traslladarà aquest cap de setmana fins al segle XIV amb la 26a edició de la Fira de l'Aixada, que omplirà la part antiga de la ciutat amb 200 parades, espectacles de teatre i dansa, activitats i demostracions d’ofici.

Entre les novetats d'enguany hi ha la recuperació de les activitats a la plaça Milcentenari, i la potenciació del seu escenari. A més, s’estrenaran nous espectacles i campaments a la fira; hi haurà canvis d’il·luminació a l’acte central nocturn de la plaça Major i es potenciaran els seguicis del rei i del bisbe.

Horari de la Fira de l'Aixada 2023 Dissabte, 25 de febrer. Horari d’obertura de la fira de 10 a 20.30 h

Horari d’obertura de la fira de 10 a 20.30 h Diumenge, 26 de febrer. Horari d’obertura de la fira de 10 a 20.30 h



Espectacles centrals

12.30 h – L’inici de tot (Plaça Major)

Acte central de la Fira de l’Aixada amb la participació de les entitats locals. El Rei Pere III arribarà a la ciutat de Manresa on els manresans el faran coneixedor de la pobresa en la qual es troba la ciutat per culpa de la negativa del Bisbe Galceran Sacosta de donar permís per la construcció de la Sèquia. Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro Música: David Moreno

19.30 h – L’aigua és llum (Plaça Major)

Acte central de la Fira de l’Aixada amb la participació de les entitats locals. La ciutat rebrà el Bisbe i aquest es trobarà amb el Rei Pere III. Quina serà la resolució del conflicte entre aquests dos personatges? Guió i lletra de la cançó: Sílvia Navarro Perramon Música: David Moreno Sastre

Espectacles de dansa, teatre i altres activitats

Pots descarregar en PDF el programa sencer amb la taula de totes les activitats programades dins la Fira de l'Aixada 2023 i l'escenari on es duen a terme. L'organització promet que a la plaça Europa, el carrer del Balç, la plaça Sant Ignasi Malalt i la plaça Gispert no pararan de passar-hi coses.

A tenir en compte:

Al parc de la Seu hi haurà un campament nou de capacitació de cavallers

A la casa Amigant i la Plana de l’Om, hi haurà l’Aixada infantil.

El «Jardí jueu», que anirà a càrrec del grup de jueus de l’Aixada, s’instal·larà a la Baixada dels Jueus, al pati del darrere de l’Ajuntament on és previst que hi vagi el futur arxiu comarcal. S’hi podrà descobrir la mística del món jueu català.

Sense espectacle d'aus rapinyaires

Una de les novetats que estaven previstes per enguany, la recuperació de l’exhibició de les aus rapinyaires, s’ha hagut de suspendre finalment per la declaració de la grip aviària a Catalunya, arran d’un cas a Arbeca. Tenint en compte que s’han confirmat resultats positius de les proves per a la detecció d’influència aviària, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha ordenat la suspensió de l’activitat de les aus rapinyaires a Manresa.