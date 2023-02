El manresà Pere-Joan Cardona fa una troballa inèdita per predir el pas de la infecció per tuberculosi a malaltia

Fa 26 anys que el manresà Pere-Joan Cardona, Doctor en Medicina i Cirurgia i especialista en Microbiologia i Parasitologia, estudia la progressió de la tuberculosi d’infecció a malaltia. Per fi, després de picar molta pedra al Germans Trias, on fa aquesta recerca, el manresà i el seu equip han pogut cridar "Eureka!". Ell mateix defineix la troballa que han fet com "extraordinàriament rellevant". Per primera vegada, han descrit un marcador que permet saber quan la infecció passarà a ser una malaltia; és a dir, quan podrà ser mortal per a la persona que la pateix. "Ens suposa un salt brutal perquè ens corrobora una teoria amb dades sòlides que ens acosta a entendre molt millor la tuberculosi" i, alhora, "es farà servir a tot el món per buscar i treballar noves vacunes i fàrmacs per tenir resultats més ràpids", tenint en compte que, actualment, "els assajos s'eternitzen i són molt cars". Que li ho diguin a ell, que és l'inventor d'una vacuna (la Ruti) i d'un probiòtic contra la tuberculosi.

Una quarta part de la població mundial està infectada amb la tuberculosi i, d'aquesta, en un 10% dels casos, la infecció progressarà a malaltia. Cada any afecta 10 milions de persones al món, de les quals unes 4.000 a Espanya i un miler a Catalunya.

Cardona, que és el responsable del grup de recerca de Microbiologia Clínica i Experimental de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i cap de servei de Microbiologia de l’hospital, recorda perfectament el dia que va cridar "Eureka!". Explica que era un cap de setmana del mes de març de l'any passat. "Estava emmurriat amb els números perquè no em quadrava res. Era abans de dinar i vaig dir: avui no foto dinar ni foto res". De fet, van anar a buscar pollastre a l'ast. Finalment, "vaig veure que combinant-ho d'una altra manera es podia fer una nova correlació". I... "Eureka!". Admet que "em vaig treure un pes de sobre". Només feia més de deu anys que havia començat a tibar aquest fil concret d'investigació, els resultats del qual s'han publicat recentment en un article a la revista Pathogens.

A grans trets, el que s’ha descobert és que, en els casos en què la infecció progressa cap a la malaltia, es repeteix un mateix patró: quan el bacil que infecta el macròfag alveolar creix de forma extracel·lular, la lesió que causa creix de forma desmesurada, generant-se petites però múltiples lesions filles: “Hi ha un punt crític, en què la infecció degenera en malaltia, en què passem d’una lesió d’un mil·límetre a una d’un centímetre. A més, això succeeix ràpidament, en qüestió de 15 dies, el que qüestiona molt la idea que teníem de la tuberculosi com a malaltia que es genera lentament”, explica Cardona.

De demostrar-ho en ratolins a fer-ho en macacos

L'equip de Cardona ja havia demostrat aquest comportament fa més d’una dècada en uns estudis realitzats amb ratolins, els únics que fins al moment tractaven d’explicar l'evolució d'infecció tuberculosa a tuberculosi activa en forma de malaltia. "Vam parlar del 'model bombolla' perquè vam treballar plegats amb la Clara Prats [investigadora del grup de biologia computacional i sistemes complexos de la UPC, amb qui també ha col·laborat en temes relacionats amb la covid] i els va recordar molt la formació d'una bombolla de sabó perquè hi ha la infecció i ha d'evolucionar d'un mil·límetre a un centímetre per generar la malaltia".

La col·laboració amb uns col·legues anglesos els va permetre saber que "feien estudis amb macacos per provar vacunes noves i que cada dues o tres setmanes els feien un TAC. Nosaltres tenim un departament de radiologia molt potent i els vam demanar si ens podien passar aquest material per donar-hi la nostra visió. Demostrar el mateix que has vist en un ratolí en un macaco és brutal perquè s'acosta molt a fer-ho amb un humà". Constata que "d'experiments amb macacos no se'n fan. Només hi ha tres llocs al món que en fan", dos dels quals a Europa.

Les imatges procedents d'aquest laboratori referent de la Public Health England, que han trigat vuit anys a obtenir, de les quals n'han extret la informació durant dos anys i que han trigat tres anys a interpretar, les va analitzar Isabel Nogueira, investigadora i radiòloga de l’hospital, amb el suport del grup de Prats. Va ser determinant. "La identificació per imatges d’escàner d’una lesió central acompanyada de múltiples lesions al seu voltant marquen clarament el canvi de tuberculosi continguda cap a malaltia progressiva activa”, explica Nogueira. Cardona insisteix que “la confirmació d’aquesta hipòtesi aporta un nou paràmetre per al disseny de noves vacunes, que impedirien la generació d’aquestes lesions filles i, conseqüentment, evitarien la malaltia”.

El proper pas

Una vegada feta la descoberta, pensant en la seva demostració en humans, la intenció, diu Cardona, és buscar assajos clínics que incloguin TAC. "Un cop la comunitat científica hagi digerit la troballa, l'objectiu és que en els propers assajos que es facin s'instauri fer un TAC tenint en compte aquesta nova observació", la qual cosa "redueixi la longitud dels assaig clínics. Hem de pensar com es pot fer". Admet que tot plegat ha estat com trobar una agulla en un paller.

Teòricament parlant, localitza l'origen de tot plegat en el seu interès per les matemàtiques, que va retrobar estudiant Biologia a la universitat de Bellaterra, amb un professor que li va saber despertar aquest interès. "La teoria de la critical mass parla d'això, que en molts processos sociològics hi ha un punt de no retorn. Aquest concepte em va quedar i aquí l'hem buscat. Quin punt seria el que aquestes lesions filles fan que la infecció degeneri en malaltia".

Què és la tuberculosi?

La tuberculosi és una malaltia que afecta principalment als pulmons i que pot arribar a ser mortal si no es tracta, així com deixar seqüeles en forma de fibrosis pulmonars i altres afectacions respiratòries que malmeten la qualitat de vida del pacient. Es pot presentar d'una forma aguda i més greu en les persones amb poques defenses com, per exemple, els infants, les persones grans, les persones portadores del virus de la sida o amb càncer o diabetis. En aquest sentit, es tracta d’una infecció més estesa del que es pensa, però, un cop detectada, compta amb un tractament efectiu que dura uns quatre mesos. La detecció de la lesió gran que evidencia l’existència de la malaltia es fa a través d’una radiografia de tòrax, però, en canvi, la infecció només es pot comprovar a través de la prova de la tuberculina.

A la foto superior: Jordi Bechini, Director Clínic Territorial i cap del Servei de Radiodiagnòstic de Germans Trias; Isabel Nogueira, investigadora i radiòloga del Servei de Radiodiagnòstic, i Pere-Joan Cardona, especialista i investigador en Microbiologia i Parasitologia de l'hospital i responsable del grup d'investigació de Microbiologia Clínica i Experimental del Instituto d'Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP)