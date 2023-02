L’Ajuntament de Manresa ha presentat avui els treballs inclosos en el Pla de Millora de l’Espai Públic 2023 que, com en els darrers sis anys, preveu una inversió anual global que supera el milió d’euros. El Pla està adreçat a millorar calçades, voreres, parcs infantils i camins rurals. Es destinaran 349.827 euros a la millora de calçades, 463.126 euros a la millora de voreres i espais de vianants, 120.000 euros per a parcs infantils i 80.000 per a camins rurals, la qual cosa suma un total d’1.012.953 d’euros.

L’alcalde Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat, han explicat avui el calendari de treballs previstos per aquest 2023, en el qual hi han treballat els serveis tècnics de l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de les associacions de veïns de la ciutat.

Actuacions a les calçades

El projecte d’actuacions a les calçades d’aquest 2023 preveu la pavimentació de 13 carrers de la ciutat, amb una inversió de 349.827,31 euros per millorar un total 13.519,64 m2 de superfície. Les obres a les calçades es duran a terme durant l’estiu per minimitzar les molèsties als ciutadans i amb la voluntat d’afectar el mínim possible l’inici del curs escolar. Els carrers on s’actuarà són: Alcalde Armengou, Bernat Oller, Cintaires, Font dels Llops, Font dels Panyos, Francesc Moragas, Llops, Lluís Millet, Passeig del Riu, Providència, Tarragona, Tortonyes i Tres Roures.

Actuacions en espais de vianants i guals

El projecte d’actuacions a voreres, espais de vianants i guals d’aquest 2023 preveu treballs a 19 punts de la ciutat, amb una inversió de 463.125,67 euros per millorar un total 4.594,87m2 de superfície. Els punts dels carrers on es treballarà són: Cal Gravat, Cintaires, Concòrdia, Font dels Capellans, Francesc Macià, Mel, Mossèn Vall, Pirineu, Puigterrà de Baix, Sant Antoni Abat, Tossal dels Cigalons i Bases de Manresa: La millora específica de guals per a vianants es farà als carrers Abat Oliba, Ausiàs March, Balsareny, Bruc, Font dels Capellans, Montcau i Sant Magí.

Millores de parcs infantils i camins rurals

El Pla destinarà 120.000 euros per millorar parcs infantils. La part més important d’aquest pressupost (78.314 euros) s’adreçarà a la renovació del parc infantil de la Font dels Panyos, i 29.499 euros a l’ampliació del parc infantil Josep Arola. La resta del pressupost (12.187 euros) es destinarà a millores de manteniment a diferents parcs de la ciutat.

Pel que fa a la xarxa de camins rurals de Manresa, aquest 2023 es dedicarà un pressupost de 80.000 euros, que aniran destinats als següents camins: Ínyigues, Raval de les Ferreres, Santa Caterina, Cal Serra, Trullols i Xerraire, amb intervencions de diferent abast.

Estat dels treballs del Pla de Millora del 2022

Gairebé tots els treballs de Pla de Millora 2022 estan fets. Les millores a les calçades es van fer totes a l’estiu. De les 29 actuacions en espais de vianants previstes, 23 estan enllestides, 3 s’acabaran els propers dies (Abat Oliba, Font dels Capellans i Alvar Aalto) i resten pendents 3 actuacions: carrer Sant Josep, que comença dilluns; i carrers Alcalde Armengou i Bernat Oller, que començaran al març.

Pel que fa als parcs infantils, s’estan finalitzant els treballs de millora del parc infantil de Sant Pau i s’està treballant en la millora del parc infantil del Xup. I pel que fa als camins, durant el 2022 es van enllestir totes les millores amb paviment granular. Resta pendent la millora amb paviment de formigó dels camins del Plantat, Raval del Solell, Fàbrica Blanca i Font del Caló.

Prop de 7 milions d’euros invertits en millores de l’espai públic els darrers 7 anys

L’aposta per la millora de la via pública prové del mandat anterior. El 2016 l’Ajuntament va fer una auditoria de l’Espai Urbà, després de constatar que durant uns anys, a causa de la poca disponibilitat econòmica, la inversió en manteniment i millora a la via pública havia quedat frenada. La diagnosi va marcar aleshores que serien necessaris 15,6 milions d’euros per afrontar totes les actuacions pendents a la ciutat, dels quals 3,5 corresponien a les actuacions més urgents. Aquest estudi dels serveis tècnics municipals es va fer amb la col·laboració de les entitats veïnals i altres col·lectius de la ciutat.

Davant els resultats que constataven la necessitat de redreçar la situació, el govern va anunciar que a partir de 2017 engegaria el Pla de Millora de l’Espai Públic adreçat a capgirar la situació i amb una inversió d’un milió d’euros anual. El 2018, dins aquest Pla, es va incloure també un pla d’actuacions per als parcs infantils i, des del 2021, també els camins rurals.

Un cop s’acabin els treballs d’aquest 2023, l’Ajuntament haurà invertit a l’espai públic un total 6.933.162 euros en els darrers set anys, dels quals 2.852.953 euros (41,15%) s’han destinat a les calçades, 2.800.552 euros (40,39%) als espais de vianants i guals, 1.012.578 euros (14,60%) als parcs infantils i 267.079 euros (3,85%) a camins rurals.

Pel que a la superfície millorada, durant aquests set anys s’ha actuat en 160.860 m2 de superfície, dels quals 114.942m2 eren calçades, 22.418 m2 eren espais de vianants i guals de vianants, i 23.500 m2 de camins rurals.