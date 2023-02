En la darrera dècada, Manresa i circ s’han agermanat gràcies a La Crica, una entitat que es va constituir l’any 2010 i que té en Javier Soler Ródenas (Barcelona, 1964) una de les seves ànimes. El circ és present al Bages al llarg de l’any, amb propostes formatives per a totes les edats i amb espectacles que se’n deriven, com el Festivalet. La Crica esdevé una gran escola per a aquells que volen iniciar-se, però també una palanca per als que aspiren a fer-ne la professió. A Manresa, el seu espai permanent és en una de les ales de l’edifici del teatre Conservatori. Soler, a banda de diferents treballs puntuals de joventut, ha viscut sempre del teatre i del circ, sobretot com a formador. Va néixer i viure a Ciutat Meridiana de Barcelona. Allà, en una activitat extraescolar de l’institut, tant a ell com al seu germà bessó Carlos els va entrar el cuc pel teatre i, de retruc, també pel circ. Tots van estudiar a l’Aula de Teatre de Cerdanyola, on es van convertir en mestres fa més de tres dècades. Una de les assignatures era acrobàcia, determinant perquè Javi fes el pas, a mitjan anys 80, a l’Ateneu Popular de Nou Barris, actual seu de l’escola de circ Rogelio Rivel. El president de La Crica fa més de deu anys que viu el dia a dia cultural de Manresa. Li agrada el centre històric. Per això, va escollir viure en un dels seus carrers. El seu primer contacte amb el Bages va ser com a actor de Gog i Magog. No és estrany que, arran de la bona acceptació, La Crica hagi eixamplat el radi de treball a Berga.

En les darreres dècades ha canviat molt el circ, en la forma i en el fons. Com definiria actualment el circ?

Des de la meva perspectiva, el circ és l’espectacle més complet del món. No ha perdut l’encant i té la gran virtut que s’hi barregen moltes arts. Hi ha molt d’esforç físic, però la part artística ha assolit molt protagonisme. Hi ha llocs del món on encara perviu el circ tradicional, però perd pes, sobretot pel cost econòmic que comporta tants artistes, la carpa i traslladar el material d’un lloc a un altre. Ara el circ arriba a molts més llocs, fins i tot a espais ben petits, com pot ser un cabaret.

Queda encara algú que quan us parla de circ pensi en animals i domadors?

Els pares que inscriuen els fills a aprendre circ no tenen al cap el circ d’abans. Veuen que és una activitat artística on poden aprendre moltes coses, entre les quals gimnàstica, expressivitat i comunicació.

Us arriben alumnes amb ganes de convertir-se en professionals?

Sí que n’hi ha, i el pas del temps et demostra que tenen vocació. Quan fem l’espectacle de final de curs, tothom pot veure alumnes amb un nivell molt alt. La majoria, però, venen com a hobby.

Entre les seves especialitats hi ha l’acrobàcia.

Sempre m’ha agradat l’acrobàcia a terra i els equilibris acrobàtics. M’ha ajudat haver fet esport des de nen. A l’escola, jugava a l’esport que fos. Entre els 9 anys i els 16 també vaig fer atletisme. Quan ets gran, t’has de cuidar i mantenir l’activitat física.

També fa i ensenya a fer de pallasso. Ara, cal anar amb compte amb les paraules...

Hauríem de poder riure de tot, començant per nosaltres mateixos. L’ésser humà, a vegades, fem més pena que riure. Certament, hi ha temes que són delicats, però s’han de saber interpretar en clau d’humor. Qualsevol cosa pot tenir la seva visió còmica.

Vostè en quina línia de clown es classifica? Potser en la de Charlie Rivel?

Jo no soc un clown gaire canyer, però són els que m’agraden més. Cadascú tenim el nostre caràcter i això es transmet quan fem de pallasso. N’hi ha de més poètics, romàntics, canyers.

Com van detectar la necessitat de crear La Crica.

Hi va haver exalumnes de la classe d’acrobàcia de l’escola de teatre Assaig, que havia tingut la Mireia Cirera, els que van empènyer per fer realitat un projecte com aquest.

És difícil, econòmicament, mantenir una entitat com la vostra?

És complicat perquè amb les quotes dels alumnes no fem les paus. Tot i això, personalment, si pogués, les rebaixaria més. Sempre estem molt al cas de les subvencions i ajudes de les administracions perquè només el material ja és car.

Les despeses més importants, però, deuen ser les retribucions dels professors.

Sí, cada instructor o instructora té un contracte vinculat al nombre d’hores que dedica a l’entitat. En total som onze professors. Dels fundadors quedem la Rut Trias i jo, a banda de la Rat Serra, molt centrada en el Festivalet de Circ de Manresa que tornarem a fer el mes de setembre. La majoria dels professors estan en actiu en diferents espectacles. Actualment, com a novetat, estic dirigint un grup de tres formadors, que presentaran el primer espectacle pensat i preparat des de La Crica.

De les diferents arts circenses que ofereixen, quina és la que té més demanda?

Fins als 15 anys formen part de l’escoleta, on aprenen de totes les especialitats: aeris, malabars, equilibris sobre objectes, acrobàcia... Quan són més grans, que poden escollir, els exercicis que tiren més són els aeris, sobretot amb teles, més que el trapezi. Pujar cap amunt tira!

Hi deu tenir alguna cosa a veure que aquestes són comarques on agrada l’escalada i la muntanya.

Tenim un bon grup d’alumnes que venen de l’escalada i de la gimnàstica. Això vol dir que hi ha relació entre aquestes activitats.

De La Crica en va néixer el Festivalet de Circ de Manresa.

Era una necessitat que teníem. Rat Serra ja tenia experiència d’organitzar esdeveniments ciutadans d’aquestes característiques. Ella, conjuntament amb Arnau Serra, tiren del carro del Festivalet. Són quatre edicions amb molt bona resposta. Per a aquest any, s’ha pensat tornar a les places, tal com vam fer el primer any. Així escampem el circ per la ciutat. Amb el conjunt d’iniciatives, i amb el Kursaal molt implicat en la programació, hem convertit Manresa en ciutat amiga del circ.

Vosaltres teniu molt clar que Manresa és una ciutat de circ.

Sí, perquè hi ha molta implicació per part de tothom. Hi ha espais molt atractius, com l’Anònima, on també li hem donat vida, però més enllà d’aquest espai és molt bonic fer circ a les places de Manresa, encara que comporti més feina.

Vostè es va establir a Manresa procedent de Barcelona. Es dedueix que li agrada la ciutat.

Jo moltes vegades poso Manresa com a exemple de la vida cultural que hi ha. Quan va arribar l’oportunitat de traslladar-m’hi no ho vaig dubtar. Manresa està per sobre d’altres ciutats mitjanes del país. En el nostre cas, des del primer moment vam tenir tot el suport de l’equip del Kursaal, amb Valentí Oviedo al capdavant. Aquest tarannà ha continuat amb el gerent actual, Jordi Basomba. Manresa és una ciutat petita i, a la vegada, un poble gran, molt ben ubicada, al centre de Catalunya.

La Crica s’ha de considerar un projecte que s’ha consolidat.

A Catalunya ens hem fet un nom. En el sector del circ tothom ens coneix.

Per això s’entén que el 2006 l’associació que presideix també oferís els seus serveis al Berguedà.

Va ser un procés natural. A mesura que passa el temps es creen noves necessitats perquè teníem un grup d’alumnes que s’havia de desplaçar des del Berguedà a Manresa. A Berga, vam fer un acord per compartir l’espai amb els castellers. La formació la fem dos dies per setmana.

Durant una llarga època eren més coneguts alguns artistes que el nom del mateix circ. Ara és al revés.

El nom dels artistes ha quedat més en l’anonimat. El Circ du Soleil ha fet coses bones i algunes no tant. Ha estat molt positiu el procés de transformació del circ. La gent veu el circ d’una manera diferent, amb una preponderància dels conceptes artístics a partir d’un fil conductor.

El Circ du Soleil ha marcat tendència.

Sí, ells han aconseguit presentar-nos el circ d’una manera diferent del que estàvem acostumats. Van començar fent malabars, quatre xanques i poca cosa més, i han crescut molt. S’ha de reconèixer que s’ho han treballat.