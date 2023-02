La companyia de Defensa Jurídica ARAG ha signat un acord amb el Montepio per donar cobertura legal als seus associats. Aquest nou servei inclou l’assistència jurídica telefònica, revisió de documents i la defensa i reclamació de problemes relacionats amb l’habitatge i el consum. Totes aquestes garanties estaran actives amb efecte retroactiu des del dia 1 de gener d’aquest any.

A la signatura de l’acord van assistir, per part de Montepio, el seu president, Llorenç Juanola; el seu director, Josep Maria Soler, i el director d’assegurances Montepio, Jordi Cots. Per part d’ARAG, Óscar Urgel, delegat comercial, i Jaume Amer, responsable de zona, que van destacar la importància de comptar amb especialistes legals per a la defensa dels drets que tenim com a ciutadans i consumidors.

Aquest acord reforça l’estratègia del Montepio d’incrementar els serveis que ofereix a la seva massa social, més enllà de la tradicional defensa jurídica per accidents o gestió de sancions.