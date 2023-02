La Fira de l’Aixada va ser l’esdeveniment estrella de la capital del Bages aquest cap de setmana passat. Va ser un èxit i el barri antic de Manresa es va omplir de visitants. Els establiments de fora del Centre Històric de la ciutat van rebre de forma molt desigual aquesta afluència de gent. Regió7 ha consultat una desena d’establiments per recollir opinions de botiguers i restauradors del voltant del passeig de Pere III. Per a alguns va suposar un gran augment de les vendes; per a altres, el fet que se celebrés la fira no els va suposar cap mena de canvi en la caixa, i també n’hi va haver qui va confessar que l’Aixada va provocar efectes negatius en les vendes.

A la pastisseria El Cigne del carrer Barcelona van trobar que la gent va venir més tard del que és habitual, però l’afluència va ser semblant a la d’un cap de setmana normal. Per a la dependenta de l’establiment Clàudia Ruiz, «les fires només afecten els comerços de la zona de més a la vora». Explicava que quan hi ha actes al Passeig sí que hi ha més gent que s’acosta a la pastisseria.

«El que sí que hem trobat és que a la botiga que tenim al carrer d’Urgell aquest cap de setmana ha augmentat molt la demanda», explicava. Fins i tot, hi va haver moments en què a la botiga d’Urgell hi havia tanta gent que acabaven els productes i els havien de portar de la botiga del carrer Barcelona.

Una de les botigues a les quals afecta més negativament la fira és Victòria Complements, situada al carrer Carrió. La propietària de l’establiment, Montse Garcia, subratllava que quan es fa alguna cosa al carrer tenen menys feina a la botiga. «La Fira de l’Aixada o la Mediterrània sempre fan que vingui menys gent perquè la clientela es queda al lloc on es fa la festa», deia. Afegia que «quan posen les paradetes al Passeig ens passa el mateix». Per a Garcia, el problema és que «el carrer ha quedat molt desmarxat del centre per la falta d’il·luminació sobretot». La botiguera denunciava que «el Guimerà i el Passeig estan molt ben cuidats, però al Carrió hem quedat aïllats».

Més del doble de comensals

També hi ha hagut establiments dels carrers comercials que queden fora del Centre Històric de Manresa que han vist com la fira els ha portat molta més gent del que seria habitual en un cap de setmana sense celebració, com el restaurant del teatre Kursaal. Una de les cambreres del local, Anabel Chico, dissabte a 2/4 de 6 de la tarda encara recollia copes de tots els comensals que hi havien anat a dinar. «Han vingut 130 persones», deia, entusiasmada. El nombre habitual de comensals que el restaurant acull un dissabte al migdia sol ser una seixantena. Per tant, gràcies a la fira van doblar la clientela usual.

Segons la cambrera, sempre que hi ha «qualsevol cosa al carrer» ho noten al restaurant. «Encara que la fira no es faci aquí a la vora, com que la gent ja és al carrer surt molt més a menjar a fora i nosaltres som molt coneguts a tota la comarca i el fet de ser en un lloc tan cèntric ens ajuda molt», deia.

Uns metres més enllà, a la botiga de pernil Ibericus, la gentada que ha arribat a Manresa amb motiu de la fira no ha tingut cap mena d’efecte en les vendes. Segons un dels treballadors de l’establiment, Manel Caballero, «només es noten els efectes de les fires quan posen les parades al Passeig o bé quan fan algun espectacle al Kursaal. Allà baix també hi ha llocs per menjar i la gent ja no puja fins aquí», opinava. Així doncs, Ibericus ha estat completament indiferent a la fira.

Pàrquings a mig gas

Un bon indicador per veure si la gent que va visitar la fira va anar també a les botigues que queden fora del Centre Històric són les dades dels cotxes que estacionen als pàrquings. La Farola és un pàrquing ubicat al carrer Canyelles. La treballadora responsable del cap de setmana, Laura Lucena, explicava que hi ha hagut més vehicles que un cap de setmana habitual. No obstant això, «tampoc s’han superat els nivells de cotxes que hi havia cada dissabte abans de la pandèmia». Lucena detallava que el cap de setmana passat va ser més o menys igual que aquest per l’afluència de vehicles que van portar les festes de carnestoltes a Manresa.

La propietària de l’herboristeria Elena del carrer Àngel Guimerà, Elena Casas, troba que és molt positiu que es facin fires que congreguin tanta gent a la capital del Bages perquè «ajuda a donar més projecció a la ciutat». Tanmateix, Casas pensa que és molt important tenir present que «a Manresa vivim fonamentalment de les comarques, per la Fira de l’Aixada ha vingut molta gent de fora, però cada dia ve gent dels pobles aquí a comprar». Per a ella és vital que «s’instal·lin més aparcaments a tot el centre comercial».

Productes especialitzats

Elena Casas explicava que el fet que els augmentin les vendes té a veure amb el producte que treballen. «Nosaltres venem uns productes que són concrets, i si algú que ha vingut a la fira veu alguna cosa que necessita a l’aparador, doncs aprofita i ho compra aquí», deia.

Un comerç que també es dedica a la venda de productes especialitzats és la Granja Armengol, ubicada al carrer Barcelona, treballen sobretot productes lactis frescos i ecològics d’elaboració artesana. La dependenta del local, Maria Sin, feia saber que el nombre de vendes d’aquest cap de setmana de fira no ha canviat gaire respecte al d’un qualsevol i ho atribueix precisament a dedicar-se a vendre un producte concret. «Tenim una clientela bastant fixa i els nostres compradors habituals ja saben que el camió gran ens arriba el dilluns i el dissabte ja ens queda poca cosa», deia.

Explicava que quan algú entra a la botiga sol ser per buscar alguna cosa concreta i no pas per veure què tenen. Segons la dependenta, aquest és el motiu pel qual la Granja Armengol normalment no nota cap canvi quan hi ha qualsevol mena d’esdeveniment al carrer, com ara la Fira de l’Aixada.

La botiga especialitzada en articles del món del futbol, Squadra Futbol, situada al carrer Carrió, ha notat que se celebrés la fira ha fet que les vendes augmentessin. El dependent del local, Raül Alcañiz, opina que el fet que hi hagi més circulació de persones sempre és positiu per al comerç.

Tot i ser una botiga dedicada a un públic específic i que ara mateix no és temporada alta de futbol, al llarg de tot el dissabte es va acostar molta gent de fora de Manresa a visitar la botiga. «Molta gent ens ha preguntat si som nous i ja fa quatre anys que som aquí», comentava Alcañiz, divertit. Per a Squadra Futbol, l’Aixada ha estat una oportunitat per donar-se a conèixer a gent de fora.

A la Taverna del Pintxo, a la plaça de la Independència, la fira ha afectat de forma positiva perquè aquest cap de setmana hi ha hagut més afluència que el que és habitual. Així ho constatava Francisco Pradas, que és un dels cambrers del bar. Tanmateix, Pradas confessava que l’afluència de gent que ha tingut gràcies a la fira «no té ni un punt de comparació amb la gent que va venir la setmana anterior per carnaval». Per al treballador de l’establiment «sempre va bé que es facin coses que portin més gent a la ciutat». Encara que la fira tingués lloc al barri antic, Pradas assegura que «la gent sempre volta per allà on va i no miren gaire si estàs a prop de la fira o no per prendre alguna cosa o per menjar uns pintxos».