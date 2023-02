Manresa és pionera en la creació d'una web amb continguts culturals i científics generats a nivell local

A banda d'institucions que "juguen en una altra divisió", com el Liceu i CaixaFòrum, a nivell d'ajuntaments "vam controlar si algú ja ho havia fet per emmirallar-nos-hi, i no. Per tant, podem dir que, com a ciutat, és una iniciativa pionera", remarca la regidora de Cultura i Festes de Manresa, Anna Crespo Obiols. Es diu Manresa Ciutat Àgora i, per definir-ho de manera rapida i que s'entengui, és una nova pàgina web on hi ha abocats els continguts culturals i científics generats a Manresa a nivell digital dels darrers tres anys. Per exemple, ja hi ha la xerrada que va oferir divendres passat l'astrofísic Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, al Centre Cultural el Casino dins el cicle Divendres de Ciència. Però també la que va oferir Eudald Carbonell i Roure, arqueòleg i doctor en Geologia de Quaternari per la Universitat Pierre i Marie Curie París VI (1986), dins dels cicles Ignàgora i Travessa Cap al 2022, el 2021, o la de que es va fer sobre "Urbanisme feminista. Posar les vides en el centre", el 2022, dins del cicle Cosmògraf, amb la participació de les arquitectes Franziska Ullmann, Zaida Muixi i Claudina Relat.

Impulsada per la regidoria de Cultura i Festes amb la participació d'UManresa i UPC Manresa, aquest dilluns al matí n'han fet la presentació la responsable de l'esmentada regidoria, juntament amb Antoni Llobet Mercadé, adjunt a la direcció general d'UManresa, i Pere Palà Schönwälder, director d'UPC Manresa.

Crespo ha explicat que la gènesi cal anar-la a trobar a la pandèmia, que va obligar a restringir aforaments en moltes de les activitats que s'organitzen habitualment a la ciutat i, com a contrapartida, va incorporar el costum d'enregistrar-les per poder-les seguir en directe a distància. Tot aquest material generat és el que s'ha abocat a Manresa Ciutat Àgora. Tant Crespo com també Llobet han insistit que això no significa que no sigui millor seguir les activitats presencialment. Fent un símil amb el món de la música, la regidora ha comentat que anar a escoltar una xerrada en directe és "com anar a veure un concert en directe i això [la plataforma] és el disc". Llobet ha dit que no ha d'anar "mai en detriment de l'assistència als actes", però ha celebrat que amb la nova plataforma es puguin guardar i consultar de manera sistemàtica.

Més de 100 continguts

De moment, ja hi ha abocats més de 100 continguts d'activitats que han tingut lloc a Manresa els darrers tres anys agrupats en temàtiques diferents (art, ciència, educació, creació, entrevista, espiritualitat...) i pels projectes on s'inclouen (Tocats de Lletra, Pessics de Vida, Pessics de Saviesa, Cosmògraf, Ignàgora...). Alhora, aquest contingut des del 2020 inclou els noms de 150 autors i experts, que es poden trobar a l'apartat 'Autors'. L''Espai Educatiu' s'adreça a mestres, professorat i persones educadores amb propostes didàctiques per treballar amb l'alumnat.

El disseny, que és molt intuïtiu i accessible, és obra de Duplex Creativity, el mateix estudi responsable de la nova marca Manresa Cultura, per donar visibilitat i agrupar sota un mateix paraigües l’activitat cultural que es desenvolupa a iniciativa de l’Ajuntament.

"Ens va entusiasmar"

Amb l'objectiu d'anar incrementant el contingut, feina que recau en una tècnica responsable i coordinadora del projecte, un tècnic informàtic i una persona contractada per a la dinamització de la web, Crespo ha convidat les entitats de la ciutat a afegir-s'hi.

Llobet ha explicat que quan van rebre la proposta "ens va entusiasmar" perquè lliga amb la filosofia d'UManresa d'obrir-se a la ciutat. Ha posat com a exemple l'edifici dedicat a l'àmbit educatiu (FUB4), creat amb aquesta finalitat, i el cicle Diàlegs educatius, emmarcats en el programa Àgora Educació 2022 que ha tirat endavant la universitat amb l’Ajuntament dins del projecte vinculat als 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. Sobre això, ha comentat que "els 12 diàlegs educatius amb la conferència inaugural", amb la participació de 25 persones, els van seguir presencialment un miler de persones, però que virtualment ja arriben a les 3.000.

A banda UManresa també participa a la plataforma amb diferents propostes dissenyades pel Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE) a partir de continguts concrets. Per exemple, a partir d'una xerrada sobre la religió i l'espiritualitat com a motor de transformació del cicle Cosmògraf, s'ofereixen unes activitats per fer a l'aula.

"Una iniciativa excel·lent"

Palà ha remarcat que "avui és un dia molt interessant per a la ciutat perquè iniciatives com aquesta no estan massa esteses". Això és, "poder disposar d'una plataforma que fa visible tot el que passa a la part de cultura i de formació, perquè totes aquestes xerrades contribueixen a formar ciutadans". L'ha definit com una "iniciativa excel·lent que ha de contribuir en aquest treball que estem fent col·lectivament com a ciutat per situar-nos en el mapa i que esdevinguem un lloc on puguem atraure talent', un objectiu lligat directament al projecte Fàbrica Nova coliderat amb l'Ajuntament.

Com Llobet, Palà ha dit que, quan van rebre la proposta de participar-hi, "vam estar encantats. Enguany fa 80 anys que estem aportat coneixements a la ciutadania i la veritat és que, fins ara, era en un format en el qual les coses passaven i desapareixien, i ens sembla molt interessant que tot el que passa quedi enregistrat". L'objectiu de la UPC, ha destacat, és "proporcionar continguts en l'àmbit del vessant científicotecnològic".

La plataforma té la col·laboració de Regió7, que ha cedit imatges per poder-hi donar contingut.