Els restaurants Atempo del xef manresà Jordi Cruz i Pur - Impur del moianès Nando Jubany han estat reconeguts amb un sol a la Guia Repsol 2023. L'organització va lliurar el reconeixement als dos cuiners de la Catalunya central aquest dilluns en una gala celebrada a l'Auditori de la Diputació d'Alacant (ADDA), on es van entregar 101 sols a restaurants de tot l'Estat.

A partir d'aquest dimarts, els restaurants Atempo i Pur - Impur entren en el selecte grup de restaurants distingits per la Guia Repsol i hauran de col·locar el cartell que els reconeix amb un sol a l'entrada dels establiments. A banda, ABaC, regentat per Cruz, i Can Jubany, de Jubany, mantenen els tres sols que ja tenien.

Entre les novetats de l'edició d'enguany, els restaurants catalans Bo.Tic, de Corçà, i Castell Peralada, de Peralada, han van endur-se aquest dilluns dos sols. El xef Albert Sastregener i la metre i sommelier Cristina Torrent estan al capdavant del primer des del 2017, mentre que el cuiner Xavi Sagristà coordina la direcció del segon al costat del cap de sala i sommelier Toni Gerez.

En total, amb una estrella, la Guia Repsol ha reconegut amb un sol nou restaurants catalans, Aleia, Atempo, Come, Enigma (d'Albert Adrià), Granja Elena, Pur – Impur (de Nando Jubany) i Slow & Low, tots a Barcelona, a banda de Quatre Molins, a Cornudella de Montsant, i Er Estrangèr, a Betren.