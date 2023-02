Junts demana en les esmenes als pressupostos desdoblar la C-55 entre Sant Vicenç i Manresa i dos milions per al Nou Congost

Envoltats per membres i candidats de casa nostra a les properes eleccions municipals, el president del Grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, i el diputat sallentí David Saldoni, han presentat aquesta tarda al local del partit a Manresa les esmenes als pressupostos del Govern que afecten la vegueria de la Catalunya Central. Inclouen recuperar el projecte de desdoblament de la C-55 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa i destinar 2 milions d'euros per a l'ampliació del Nou Congost de Manresa.

Saldoni ha estat l'encarregat de repassar les esmenes relacionades amb el tema de les infraestructures a la Catalunya Central. "De forma desacomplexada, Junts per Catalunya aposta per l'increment de capacitat i el desdoblament de la C-55. Un projecte del qual n'hem parlat moltes vegades i del qual aquests últims dies se n'han presentat propostes que incrementen la capacitat, però que ho fan d'una forma molt encotillada. Nosaltres tenim un model que el que fa és desdoblar aquesta carretera fins a Abrera, amb les fases que sigui".

Les bonificacions a la C-16, "una prioritat"

També ha parlat de la transformació de la C-16 en un 2+1 entre Berga i Bagà i de destinar 50 milions a la millora de la connectivitat de la C-59 i la N-141. Ha destacat, alhora, que les bonificacions a la C-16 "han de ser una prioritat". "Ara en tenim de dilluns a divendres a la ronda de Manresa. Tant de bo que el proper pas que puguem fer sigui el cap de setmana". Ha admès que no demanen la gratuïtat perquè "no hem volgut fer unes esmenes d'impossibles". Al seu entendre, "entre els peatges de la C-16 i l'encotillament de la C-55, la competitivitat de la comarca del Bages està qüestionada".

Les esmenes també inclouen la construcció d'una biblioteca amb espai de cotreball a Berga i, en el tema de la TJove, que els descomptes que té la sisena corona arribin a la setena.

Crítiques als pressupostos del "tripartit autonòmic"

Batet ha comentat que les esmenes del seu partit "demostren que els pressupostos que ha encapçalat Pere Aragonès, conjuntament amb el Partit Socialista i els Comuns", a qui s'ha referit com "el tripartit autonòmic", "no són uns bons pressupostos per a Catalunya". Ha insistit especialment en aquesta idea perquè "no responen a les necessitats dels ciutadans, del teixit econòmic i social del conjunt del país i no serveixen per afrontar els reptes de país que tenim per endavant".

Junts ha presentat 870 esmenes, 33 de les quals es refereixen "a la Catalunya interior". Batet, que ha presumit que són el partit que n'ha presentat més, ha remarcat sobre el seu contingut que "la majoria venen dels nostres candidats al territori" a les eleccions municipal del maig, i "de la majoria dels alcaldes i alcaldesses". Sobre el contingut, ha dit que "no ens agrada fer volar coloms".

Ha defensat l'equilibri territorial com l'única via per fer avançar Catalunya i Junts per Catalunya com "l'única alternativa a aquest tripartit autonomista". Al seu entendre, el pressupost que volen aprovar ERC, el PSC i Comuns, justament "serveix per fer més autonomisme, i Junts per Catalunya volem un pressupost per fer més país i un país millor".

Entre les esmenes presentades, 70 fan referència a l'àmbit sectorial, 685 són d'àmbit territorial i 86 són fruit de la llei d'acompanyament. A nivell de país, ha citat l'esmena per una fiscalitat justa. "Els catalans i les catalanes som els campions pagant impostos; som la regió de l'estat espanyol que paga més impostos per càpita". Ha demanat "dir prou" i que hi hagi "un retorn a la ciutadania" amb una rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes, l'increment de bonificacions de l'impost de successions i els incentius fiscals per evitar el despoblament rural.

"Sensibilitat amb el territori"

Quant a l'energia i l'aigua, ha fet notar que, "mentre no tinguem sobirania energètica, el Govern ha d'intentar ajudar les empreses a sostenir aquesta situació". Pel que fa a l'aigua, ha afirmat que "el Govern de Catalunya, de moment, no ha fet res", tot i que "ens hi va futur del país" i li ha retret que "no pot actuar d'esquena als municipis ni als seus alcaldes. Avui mateix anunciaven mesures al pantà de Sau i l'alcalde de Vilanova no en sabia res". Ha reclamat de nou "sensibilitat amb el territori" i "mà estesa amb els diferents partits polítics i entitats socials i econòmiques". Ha assegurat que "el Govern del Pere Aragonès, sol, no resoldrà el problema de l'aigua; és més, ens ha demostrat que, quan va sol, generalment les coses acaben malament". Ha citat la reforma del codi penal.

Abans de cedir la paraula a Saldoni, també ha repassat les mesures en l'àmbit de drets socials. Ha criticat que, tot i tenir "els pressupostos més expansius de la història de la Generalitat", no s'hagin resolt les demandes estructurals de la taula del tercer sector i de les entitats catalanes d'acció social.

En educació ha dit que, amb el departament d'Ensenyament a mans d'ERC els darrers sis anys, "estem arribant a una situació límit. Ho diuen la comunitat educativa, els docents. Cal que es facin mesures de manera imminent". Ha esmentat la universalització de la gratuïtat de l'I2 i ha parlat de resoldre la bretxa entre l'oferta de l'FP i la demanda de les empreses.

Ha parlat d'una major inversió per ajudar el català i, en l'àmbit de la sobirania nacional, ha apuntat que "és possible treballar per un país millor i de progrés econòmic i no desentendre's de la llibertat nacional de Catalunya".

Entre d'altres, els han acompanyat Toni Massegú, coordinador al Bages de Junts, i Ramon Bacardit, alcaldable del partit a Manresa.