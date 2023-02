De les matrones a les infermeres: una exposició reivindica la professió del col·lectiu

Tot va començar amb les matrones o llevadores, les que en l’antiguitat i possiblement ja a la prehistòria, ajudaven les dones a parir. Possiblement, també, van ser les primeres a tenir cura d’altres persones. Com ara tenen les infermeres.

Fins el pròxim 11 d’abril es pot veure al vestíbul de la planta 0 de l’Hospital de Sant Joan de Déu l’exposició «Infermeres en la memòria. La força invisible d’una professió». Una mostra que reivindica la professió i la seva història. S’ha inaugurat aquest dimarts a la tarda.

L’objectiu de la mostra és fomentar la història de la infermeria, recollir material antic amb el qual treballava aquest col·lectiu per donar-hi valor, i oferir als usuaris de la sanitat més coneixement sobre una professió «que és a la vida de totes les persones, des de l’inici» -les matrones- «fins al final», ha comentat la comissària de l’exposició, Glòria Gallego.

Panells, vitrines i maniquins

A la mostra hi ha panells il·lustrats que relaten l’evolució de la infermeria des del segle XIV, l’època medieval, fins a la segona meitat dels anys 70, quan es van crear els estudis universitaris d’infermeria. També hi ha vitrines amb material com aparells antics per treure llet pels nadons, els primers bolquers que hi va haver, Aigua del Carme, xeringues dels practicants d’abans o llibres.

Nou maniquins mostren els uniformes que hi ha hagut els darrers anys, amb les seves còfies, que no s’assemblen en res a les bates blanques o uniformes blancs d’ara.

A la inauguració hi ha pres part la cap d’Infermeria de la Fundació Althaia, Assumpta Prat. Ha assegurat que actualment és una professió «consolidada i indispensable», que cada cop «estarem en més àmbits i cada cop serem més importants».

La directora d’Infermeria de la FUB-UManresa, Carme Valiente, ha ressaltat que els últims 33 anys s’han format a Manresa 1.900 infermeres. «Ho continuem fent i en continuen faltant», ha dit. Ha destacat el compromís amb la ciutadania d’aquest col·lectiu i la importància de fer visible, en aquest cas amb l’exposició, «el paper que hem fet les infermeres al llarg de la història i el que continuarem fent».

La mateixa essència

També hi ha intervingut la delegada al Bages del Col·legi d’Infermeres, Ester Crusellas. Ha destacat el rigor de l’exposició i ha afirmat que el que no ha canviat al llarg de la història és l’essència de la infermeria, que és tenir cura de la gent. La regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó, ha lloat uns professionals «que ens sostenen quan estem enfonsats. Sense estridències», i als qual sovint no se’ls hi transmet prou estima i reconeixement.

A Manresa els estudis de la diplomatura en d’Infermeria es van implantar l’any 1990, a la Fundació Universitària del Bages, que va posar en marxa l’Escola Universitària d’Infermeria. Abans Manresa va tenir una escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris (A.T.S.) Farreras Valentí, que va estar en funcionament durant 10 anys, entre el 1970 i el 1980 a l’antiga seu de Creu Roja.

L’exposició «Infermeres en la memòria: la força invisible d’una professió», que és itinerant, és organitzada per la Facultat de Ciències de la Salut d’UManresa i Althaia, i l’associació Febe d’Història de la Infermeria amb la col·laboració del Col·legi d’Infermeres de Barcelona i el Consell del Col·legi d’Infermeres de Catalunya.