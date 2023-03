El grup municipal Fem Manresa s'ha mostrat crític amb l’explicació i els motius que l’equip de govern d’ERC i Junts ha utilitzat per exposar el resultat del superàvit del 2022. La formació diu no entendre ni compartir "que el govern municipal tregui pit del fet de tenir el superàvit més alt de la història de l’Ajuntament, en un context de crisi i d'inflació desbocada".

Des de la formació municipalista consideren que "basar la justificació en la prudència de la gestió és un error". D’entrada, "perquè no és una aposta decidida per millorar la vida de les manresanes, ja que s’està reconeixent que no s’ha invertit prou en polítiques que ajudin a revertir les necessitats de les manresanes, sobretot en un moment de crisi com l’actual, per exemple, pel que fa a l’habitatge", constata.

D’altra banda, també creuen que "es dona un missatge equívoc a la ciutadania". Opinen que "el fet de tenir superàvit, en els termes que s’exposa, no és una conseqüència directa d’haver fet una bona gestió i inversió econòmica i que, per tant, això envia un missatge confús a la ciutadania, que, d’entrada, rep com una bona notícia que hi hagi superàvit, mentre que la realitat és que no s’està sent valent per destinar pressupost a aspectes que s’havien consignat".

Fem Manresa considera que aquesta justificació, en mans d’un alcalde d’ERC, no difereix de l’anterior gestió duta a terme per governs postconvergents, i que és un reflex de la política neoliberal que s’exerceix des de l’actual govern seguint la línia dels anteriors.