El col·lectiu de les dones grans serà el gran protagonista de la celebració a Manresa de Dia Internacional de les Dones, el proper 8 de març. Visibilitzar el seu paper a la societat, el seu potencial i, també, la doble discriminació que viuen pel fet de ser dones i de ser grans, és l'objectiu d'alguns dels actes programats. Ho han explicat aquest dimecres al matí l'Ajuntament, juntament amb les entitats responsables del programa, que inclou quaranta actes. Entre les activitats, destaca un nou itinerari històric teatralitzat per la ciutat centrat en les dones rellevants de Manresa vinculades a la cultura, organitzat per la Comissió 8 de Març.

La presentació ha anat a càrrec de Cristina Cruz Mas, regidora de Feminismes i LGTBI; Rosa Maria Ortega Juncosa, regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans; Verònica Soto Villa, representant del Consell Municipal de la Dona, i Eli Parejo López, representant del gimnàs Vela, que organitza la Cursa de la Dona.

Cruz ha anunciat el protagonisme que s'ha volgut donar enguany en el programa d'actes al col·lectiu de dones grans per "fer palesa la desigualtat que pateixen", les "seves aportacions a la societat" i el fet que, tot i que "mai com ara no hem tingut dones tan preparades", encara viuen una gran discriminació.

Ha exemplificat aquesta infravaloració a què les sotmeten els homes, de la qual ha recalcat que no són conscients molt sovint, aportant una dada. El 2022, el SIAD, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, va atendre 200 dones, de les quals un 17,4% eren majors de 60 anys. D'aquestes, un 10% havien patit violència masclista, tot i que no n'eren conscients. Va ser a mesura que es van anar obrint a les persones que les van atendre que ho van constatar.

Ha destacat l'acte institucional del Dia Internacional de les Dones, el dimecres 8 de març, que tindrà lloc a les 6 de la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om, on es faran els parlaments institucionals i es podrà veure l'acció teatral en clau d'humor Les Kelly's influencer pugen a l'escenari. Hi haurà servei de canguratge i cal reservar les entrades al Kursaal. Ha explicat que des del 15 de febrer hi ha obert un concurs de vídeos a TikTok Rodant per la igualtat amb premis de 100 i 200 euros per als guanyadors. Per altra banda, ha anunciat que "totes les escoles de primària de Manresa" participaran en l'activitat La meva àvia, en què els infants tractaran amb les àvies les experiències que han viscut mitjançant una entrevista. També s'hi faran una selfie, amb les quals es crearan uns murals que s'exposaran a les escoles.

Autodefensa i trencar estereotips

Ortega ha remarcat que des de la seva regidoria estan tractant específicament temes com l'edatisme i la soledat no volguda. Per al 8-M han organitzat un taller d'empoderament i autodefensa feminista que ja es va fer amb molt èxit l'any passat, ha remarcat. Tindrà lloc al Casal Cívic i Comunitari El Castell el divendres 10 de març, de 10 a 12 i cal inscriure's prèviament. També ha esmentat un taller d'autoimatge corporal i fotografia per trencar estereotips i defensar la frase que "l'arruga és bella". Amb les fotografies que en surtin es farà l'exposició Dones grans i grans dones a la biblioteca del Casino.

A banda d'explicar el tercer itinerari històric. amb el títol Les dones fem cultura, el dissabte 11 de març, a 2/4 d'11 del matí, des de la plaça Major, i que passarà per l'Ajuntament, la sala Els Carlins, el Cor Sant Josep i la Biblioteca del Casino (també cal fer la inscripció prèvia), ha repassat dues conferències. Una, Com podem endarrerir l'envelliment del cervell en les dones?, serà el dijous 16 de març a càrrec de la doctora Coral Sanfeliu Pujol, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona i membre del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Serà a les 7 de la tarda al Centre Cultural el Casino. L'altra, el dijous 23 de març, serà una conferència-tertúlia a càrrec de la sociòloga Sònia Díaz, cofundadora de l'associació Siena. Parlarà de La solitud, un problema social i individual. També serà al Casino, però a 2/4 de 7.

Finalment, Parejo ha parlat de la 16a edició de la Cursa de la Dona, el diumenge 12 de març, des de la plaça de les Oques, amb sortida a 2/4 de 10 del matí, els infants, i a 2/4 d'11, els adults. Amb la inscripció hi entra una samarreta, motxilla, assegurança, avituallament, xip i dorsal. A 2/4 de 12 del migdia, hi haurà la participació de grups d'animació. Tot i que encara no se sap a què es destinaran els diners, atès que és una cursa solidària, Parejo ha explicat que estarà relacionat amb les dones grans.

Podeu consultar el programa sencer en aquest enllaç.