La covid arriba a la seva normalització amb només dos ingressats a Manresa

Fa tres anys es coneixia el primer cas de coronavirus a Manresa. Des de llavors, 657 persones han perdut la vida a Althaia i Sant Andreu, que han atès prop de cinc mil cinc-centes hospitalitzacions. El darrer mes han mort a causa de l'epidèmia dues persones a l'hospital Sant Joan de Déu on ahir hi havia dos pacients hospitalitzats, cap d'ells a l'UCI. A Sant Andreu no n'hi havia cap en un context general de normalització de la malaltia.

L'epidèmia que va arribar a monopolitzar els serveis assistencials ha anat perdent potència i encara que conserva capacitat per fer mal cada cop queda més lluny el temps en què tenia el poder de desbordar els serveis assistencials. A l'hospital de Sant Andreu, el darrer mes hi ha hagut quatre persones ingressades per covid. Totes elles van poder superar la malaltia i dimarts no quedava cap ingressada al centre assistencial. Pel que fa a Althaia, el darrer mes s'han produït quinze hospitalitzacions, de les quals tretze han estat de persones que ja han rebut l'alta. Ara que es compleix el tercer aniversari de l'esclat de l'epidèmia tot indica que es troba en fase terminal i en procés d'inserir-se d'una forma normalitzada en l'espectre d'afeccions respiratòries. Xifres feridores Durant aquests 3 anys s'han produït 471 defuncions a causa de la covid-19 a la Fundació Althaia. Han estat gairebé mig miler de vides perdudes en la batalla que s'ha lliurat i que ha tingut com a contrapartida poder donar 4.180 altes. A Sant Andreu han estat 186 les defuncions i més de mig miler les altes comptabilitzades. En total, 657 decessos comptabilitzats als centres hospitalaris de la ciutat i 4.705 altes. Són xifres feridores que ha estat possible compilar gràcies a les dades aportades puntualment per la Fundació Althaia i la Fundació Sant Andreu Salut des del març de l'any 2020. Dades properes que han permès seguir el pols de la pandèmia i que aportaven arguments per extremar les precaucions en els moments més complexes i per agafar aire per continuar la lluita en els més propicis, però sempre sense abaixar la guàrdia. Hores d'ara continuen en vigor les restriccions d'accés a la Fundació Althaia activades per darrer cop el passat mes de novembre. Però la previsió es que es normalitzi l'acompanyament a hospitalització les 24 hores per part d'una sola persona intercanviable. D'altra banda, les restriccions a les visites socials han vingut per quedar-se.