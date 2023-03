Fa poc més d’un any, la Fundació Althaia va ser capdavantera a Catalunya en la incorporació d’una innovadora tecnologia capaç de predir la baixada de pressió arterial d’un pacient que està sent intervingut quirúrgicament per, així, poder evitar possibles complicacions. El primer any de funcionament d’aquest nou monitor, que disposa d’un software amb un sofisticat algoritme basat en la intel·ligència artificial i l’anàlisi de big data, s'ha utilitzat en 55 intervencions quirúrgiques d’alta complexitat.

La Fundació Althaia assegura que ha estat eficaç i que ha permès reduir significativament la incidència de la hipotensió, cosa que ha repercutit positivament en la recuperació dels pacients. Alertar amb antelació l’anestesiòleg A més dels paràmetres hemodinàmics clàssics, el nou monitor ofereix una funció anomenada índex de predicció d’hipotensió (HPI), que recull la informació necessària per alertar amb antelació l’anestesiòleg sobre la probabilitat que la persona pateixi un episodi de baixada de pressió. La incorporació d’aquesta tecnologia ha permès reduir el temps en què un pacient està en hipotensió durant la cirurgia. Abans, els pacients passaven de mitjana el 4,1% del temps total del procediment amb una pressió arterial per sota dels estàndards. Ara, aquest percentatge s’ha rebaixat fins a l’1,7%. També s’ha aconseguit una disminució de la severitat de la hipotensió. Què passa amb una tensió molt baixa? Cal tenir en compte que una pressió arterial extremadament baixa pot impedir que el cos rebi la sang i l’oxigen necessaris, fet que pot causar complicacions importants. La implementació del nou monitor ha permès reduir en un 85% el temps en què un pacient està en hipotensió severa durant la cirurgia. A més d’alertar d’un episodi de baixada de pressió, la nova tecnologia ajuda a identificar les causes que el provoquen. Això permet que l’anestesiòleg pugui anticipar-se a l’hora d’aplicar el tractament més adequat en cada cas. Aquests dos fets repercuteixen positivament en la recuperació del pacient i, a la vegada, fan que es redueixi l’estada hospitalària i també la mortalitat postoperatòria. Cal tenir en compte que la hipotensió és la causant de moltes de les complicacions cardíaques i renals que, tot i que s’associen a la cirurgia, no són conseqüència directa d’aquesta. Per això la disminució de la severitat de la hipotensió durant un procediment quirúrgic es tradueix en una reducció significativa de les complicacions postoperatòries. La nova tecnologia s’utilitza en intervencions quirúrgiques complexes, majoritàriament oncològiques. També en aquelles persones que presenten patologies de base greus, ja siguin cardíaques, renals i hepàtiques, entre d’altres. En aquests casos, la probabilitat de patir un episodi d’hipotensió és molt alta, fet que va associat a què els pacients puguin presentar complicacions severes a curt i a llarg termini, fins a 90 dies posteriors a la cirurgia. Per tal d’incrementar l’evidència científica sobre els beneficis d’aquesta nova tecnologia, el Servei d’Anestesiologia i Reanimació d’Althaia participa en un estudi multicèntric d’àmbit internacional que se centra en els avantatges de la detecció a temps de la hipotensió en el sistema renal. Es tracta d’una investigació impulsada per la Societat Espanyola d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SEDAR) que està liderada per un comitè directiu en què participa la Fundació Althaia juntament amb altres centres espanyols, entre els quals l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, l’Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla i l’Hospital Clínic de Barcelona.