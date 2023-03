Menys d'un centenar de nous diagnòstics de covid setmanals a la Catalunya central

A la regió sanitària de la Catalunya central, integrada per les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona, es manté la situació de menys d'un centenar de nous casos diagnosticats de covid-19 a la setmana.

Es tracta d'una xifra mínima que també té molt a veure amb el fet que les persones infectades en molts casos no comuniquen la seva situació o la desconeixen perquè es tracta d'una simptomatologia lleu.

Des que s’aplica el nou protocol per detectar la covid no es tenen en compte els casos un per un sinó que es fa servir el sistema sentinella. En general, el nou protocol estableix que les proves de diagnòstic davant de símptomes de la covid es facin només en persones majors de 60 anys, immunodeprimides i embarassades, en entorns sanitaris o en residències. També en aquells casos que requereixin ingrés.

La darrera setmana analitzada, el Departament de Salut de la Generalitat va diagnosticar 86 persones amb covid. La setmana anterior van ser 90, una xifra gairebé idèntica que fa tres setmanes, 91 i fa un mes van ser 78 casos en set dies.

Les xifres mostren una situació d'estabilització de l'afectació per una pandèmia que ha anat perdent força fins a gairebé diluir-se i posar-se al mateix nivell que altres malalties respiratòries com la grip o la bronquiolitis.

Aquest hivern ha estat la triple epidèmia de covid, grip i bronquiolitis la que ha tensionat en sistema sanitari.

L'actual situació de menys d'un centenar de nous casos de covid a la regió sanitària és el resultat d'un descens progressiu al llarg de mesos.

Tal i com mostren les dades del Departament de Salut, al novembre es diagnosticaven més d'un miler de nous casos setmanals al Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona.

Per exemple, la setmana del 14 al 20 de novembre es van declarar 1.063 casos; la del 21 al 27, 1.075 i la del 28 de novembre al 4 de desembre, 1.153.

A partir d'aquí el descens ha estat progressiu fins a la situació actual, que és de menys d'un 10% dels diagnòstics que es realitzaven fa només un parell de mesos.

15.500 nous casos fa 13 mesos

Per tenir un a idea de la proporció, la tercera setmana de gener de l'any passat van aflorar 15.565 nous casos casos. A partir d’aleshores va tornar a baixar i a finals de juliol es va baixar del miler de casos.

El gruix de casos es localitza a la franja d'edat d'entre 15 i 44 anys.

Si prenem com exemple la darrera setmana analitzada pel Departament de Salut, entre el 20 i el 26 de febrer, dels 86 nous diagnòstics 32 corresponen a persones d'aquesta franja. La segona amb més incidència se situa entre els 45 i els 59 anys, amb 27, sempre en referència a la regió sanitària de la Catalunya central.

La tercera posició seria per als major de 80 anys, amb 14 casos.

Tot i no ser la que més casos té sí és la que agrupa les situacions més delicades, moltes vegades perquè es tracta de pacients amb un estat de salut complex a causa de la confluència de diferents patologies i que van fent amb molt més perill que persones més joves de que el seu estat de salut es pugui desestabilitzar.

Trenta-nou ingressats

La Generalitat té comptabilitzats 39 ingressats a la Catalunya central per covid la darrera setmana analitzada, la més alta de les darreres sis setmanes. El mínim d'aqust període van ser els 21 ingressats de la setmana anterior, així que hi hagut un canvi brusc però a una escala molt baixa en relació amb altres moments que sí van ser molt complicats de la pandèmia.

Pel que fa a l'hospitalització, dels 39 ingressats, 31 tenien més de 60 anys i n'hi havia 8 d'entre 15 i 59 anys.