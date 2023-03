A partir d’aquest divendres, 3 de març, la Fundació Althaia torna a permetre l’acompanyament de pacients durant les 24 hores del dia. D’aquesta manera, les persones ingressades a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa poden tenir un sol acompanyant en un horari il·limitat. Tenint en compte que els hospitals són espais en què s’atenen moltes persones vulnerables a qui cal protegir, no s’aixequen totes les restriccions en l’accessibilitat. En aquest sentit, en cap cas estan autoritzades les visites socials ni de cortesia a cap àrea d’Althaia. A més, totes les persones que accedeixin a un dels centres d’Althaia cal que portin mascareta quirúrgica.

La decisió d’ampliar l’horari d’acompanyament s’ha pres tenint en compte la millora de la situació epidemiològica i la reducció de casos de covid-19, així com el benestar del malalt ingressat. A partir d’ara, cada pacient pot tenir sempre un únic acompanyant, que no necessàriament ha de ser la mateixa persona sinó que es pot anar rellevant.

Més enllà de la covid, hi ha altres infeccions respiratòries agudes, com la grip i el virus respiratori sincitial (VRS), que aquest hivern estan tenint una especial incidència. Davant d’aquesta situació, i per tal de preservar al màxim els pacients, persones que es troben en una situació vulnerable, no es permeten les visites socials ni de cortesia, una restricció que es mantindrà en el temps, ja que de malalties infeccioses n’hi ha tot l’any.

A més, s’ha de tenir en compte que la durada de les estades hospitalàries s’ha anat escurçant i que en l’actualitat les persones que ingressen estan en la fase aguda de la seva malaltia, durant la qual el repòs és de vital importància per a la seva recuperació. En aquest context, la presència de més d’un acompanyant per pacient en les habitacions pot interferir en el descans i, en conseqüència, en el procés de recuperació del malalt.

Pel que fa a Urgències, els pacients poden accedir al centre amb un acompanyant com fins ara. La novetat és que en els casos de pacients pediàtrics es permet l’acompanyament dels dos progenitors. A Consultes Externes la recomanació és que els usuaris accedeixin al centre amb un acompanyant.

Recomanacions per protegir els malalts

Totes les persones que accedeixin a qualsevol dels centres d’Althaia cal que portin mascareta quirúrgica. A l’interior de les habitacions cal que els acompanyants també portin sempre la mascareta quirúrgica, igual que els pacients si el seu estat els ho permet.

Des de la institució també es recomana que els acompanyants que accedeixen als centres d’Althaia tinguin la pauta de vacunació completa. D’altra banda, es demana a les persones que puguin tenir algun símptoma respiratori o de febrícula que s’abstinguin d’acudir als centres de la institució.

Amb aquestes mesures de prevenció i l’aplicació de la normativa d’accés a les instal·lacions per part d’usuaris i familiars, Althaia vol garantir el benestar del malalt ingressat alhora que es minimitza el risc que els pacients es contagiïn. Cal tenir present que es tracta de persones vulnerables, moltes d’elles amb el sistema immunitari afeblit i amb un risc molt alt de complicacions greus.

La institució demana que tothom compleixi les mesures indicades, ja que un bon seguiment evita brots intrahospitalaris, que podrien posar en perill la vida dels pacients i comprometre la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada a les persones que requereixen atenció mèdica.