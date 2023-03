Manresa 2022 ha tancat l’Any Ignasià amb un total de 201.799 visitants a la ciutat i un impacte econòmic de 3,07 milions d’euros. Ho han explicat aquest divendres al matí l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, en una roda de premsa, on han fet una valoració "molt positiva" del 2022. El consistori considera que els objectius que s’havien marcat s'han "assolit".

Passat l’Any de Commemoració, ara el projecte global –que va arrencar el 2014– seguirà caminant amb l’objectiu de continuar la consolidació de Manresa com a destinació turística i de promocionar la ciutat com a final del Camí Ignasià, han explicat. Tal com s’ha exposat, en els darrers 7 anys la ciutat ha rebut més d’un milió de visitants, que han generat un impacte econòmic de 16,2 milions d’euros. També han subratllat la inversió que s’ha pogut realitzar des del 2014 en obres a l’espai públic i al patrimoni, que ascendeix a 18 milions d’euros, dels quals el 67% ha provingut de subvencions externes.

200.000 visitants en un any i més de 51.000 assistents als actes

Durant el 2022 s’han comptabilitzat 201.799 serveis turístics, sumant tant les visites als equipaments turístics municipals, com les de l’Oficina de Turisme o del Carrer del Balç, com les visites a altres espais com La Cova, La Seu, l’Oller del Mas o els recursos del Parc de la Sèquia. Aquesta xifra de visitants suposa un impacte econòmic per la ciutat de 3,07 milions d’euros, segons el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, que estableix un valor de 15,35 euros per cada servei turístic, que s’inverteixen bàsicament en la restauració, el comerç i en els propis equipaments turístics, i que no comptabilitza les pernoctacions.

Pel que fa al programa de l’Any de Celebració, les 203 activitats que s’han fet —repartides en 55 projectes— el consistori afirma que han sumat un total de 51.313 assistents, que han gaudit d’actes culturals, esportius, educatius, espirituals o de joventut. La inversió destinada ha estat d’1,49 milions d’euros, que s’han finançat en gairebé un 50% amb diners provinents de subvencions, patrocinadors i de les entrades venudes. El programa s’ha pogut tirar endavant gràcies a la complicitat de 78 entitats i institucions, 10 patrocinadors i un bon nombre de persones a títol individual que han pres part en algun dels projectes.

Entre tota la programació desplegada al llarg de l’any, cal destacar per la transcendència i per l’alt nivell de participació: el Fòrum Internacional d’Espiritualitat “Cruïlla de Camins”, amb la presència d’una setantena de líders i representants religiosos mundials; la multitudinària Refesta del Camí Ignasià, amb la col·laboració de totes les entitats de cultura popular i la incorporació del Passeig del Riu i el Pont Vell com a nou espai festiu de la ciutat; l’edició especial del cicle Sons del Camí amb els concerts de Noa, l’Orfeón Donostiarra o Ramon Mirabet; les dues accions artístiques de l’escultor danès Björn Nörgaard al voltant del Centenari Joseph Beuys, o la programació de concerts únics com els de l’Escolania de Montserrat o el de Jordi Savall, a la Basílica de la Seu. També el multitudinari concert de Love of Lesbian, amb un nombrós públic vingut d’arreu del país.

Igualment, cal posar èmfasi en la varietat d’àmbits d’actuació, en l’alta participació ciutadana tant en l’organització d’activitats com en l’assistència als actes i, també, en l’alt percentatge de produccions amb segell local. En l’àmbit artístic, l’estrena de la producció teatral “Enecus”, els concerts de l’Orfeó Manresà, de Manel Camp o de Mireia Pintó i Núria Rial, o els diàlegs creatius generats del cicle Quinze Vint-i-dos, en són exemple, així com les publicacions dels llibres “Manresa. Sota un cel acollidor”, “Joseph Beuys. Manresa, una geografia espiritual” o “Viatge a la Catalunya Ignasiana”, en el camp editorial.

La petjada ignasiana i el Camí Ignasià com a recurs turístic

El projecte Manresa 2022 ha arribat a l’any de commemoració assolint bona part dels objectius marcats en el Pla Director i en el Pla de Desenvolupament Turístic Municipal de 2014, on es posava el focus en la petjada ignasiana a la ciutat com a recurs de desenvolupament turístic i de posicionament internacional. En els últims 8 anys, Manresa 2022 ha desenvolupat un programa d’acollida i atenció turística en creixement progressiu i ha creat un programa d’activitats ja consolidades en l’oferta anual, com Sons del Camí, Marxa del Pelegrí, Ignasiana BTT, Jornades Gastronòmiques o Quinze Vint-i-dos.

També s’han tirat endavant un conjunt d’actuacions a l’espai públic i al patrimoni de Manresa destinades a millorar i adequar el Camí Ignasià a al seva arribada a Manresa (com la de Torre Santa Caterina o la passera del Pont Vell, entre altres), els principals nodes ignasians (com el Museu del Barroc o l’Espai Manresa 1522, entre altres) i diversos espais del Centre Històric (com l’ascensor de Santa Llúcia o la Baixada dels Drets). Les inversions per a la millora de l’espai públic i del patrimoni entre 2014 i 2024 se situa en 18 milions d’euros en el període 2014-2024, el 67% dels quals provenen de subvencions públiques (51%) i de finançament extern privat (16%).