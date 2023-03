Amb l’objectiu promoure la pràctica de l’activitat física en l’espai públic, des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Manresa continua apostant per la instal·lació d’aparells a l’aire lliure dissenyats especialment per fer exercici físic i conformant els anomenats parcs urbans de salut.

Conjuntament amb la regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent s’han escollit dues ubicacions a la ciutat per tal instal·lar-hi diversos aparells. Concretament a la plaça de la Democràcia del barri de Mión-Puigberenguer s’han instal·lat 3 aparells (caminador, bicicleta estàtica i rem) i al passeig Josep Arola, al barri de la Parada Nova, 3 estructures de workout amb fusta de robínia per mantenir la coherència paisatgística (barres, paral·leles, anelles i banc d’abdominals).

Esport al carrer

Aquests és un servei d'accés lliure i gratuït que ofereix l'oportunitat de fer esport a l’aire lliure a tothom i en qualsevol moment del dia, i amb autonomia per dissenyar les seves pròpies rutines d'exercicis per tal de millorar o mantenir la seva capacitat física, incrementar l’autonomia en la pràctica de l’exercici físic i millorar el seu estat de salut. D’aquesta manera es contribueix a l’assoliment de l’ODS (Objectius Desenvolupament Sostenible) número 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots en totes les edats.

Aquestes dues actuacions han tingut un cost de 9.244 euros.