Identificar minerals, roques i fòssils. I també superar un examen tipus test sobre temes d’actualitat relacionats amb les ciències de la Terra com per exemple el terratrèmol de Turquia o la rotació del nucli del planeta. Són algunes de les proves que han hagut de superar una seixantena d’estudiants de la Catalunya central a l’Olimpíada de Geologia que s’ha celebrat aquest divendres a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Manresa.

I pel que sembla, a Berga hi entenen de Geologia. Els tres primers classificats són estudiants de la capital del Berguedà. El guanyador ha sigut Roc Puig Hernández, alumnes de quart d’ESO de l’institut Serra Noet de Berga. El segon ha sigut Martí Baltra Ber, de la Fedac Xarxa de Berga i el tercer, Marc López Muñoz, també de la Fedac. Roc Puig Hernández participarà a la final que se celebrarà a finals de mes a la universitat de Jaén.

Manresa ha sigut una de les tres seus de la fase provincial. Les altres dues han sigut a Barcelona i la UAB. A la capital del Bages hi han pres part una seixantena d’estudiants de quart d’ESO i de primer i segon de batxillerat de set instituts del Bages, Berguedà, Solsonès i Osona.

La primera prova que han hagut de superar ha sigut la teòrica. La segona, ja per grups, la pràctica. En una de les aules de la Politècnica se’ls hi posaven una mena de safates amb quatre minerals, quatre roques i quatre fòssils. I ho havien d’identificar. Minerals com quars, guix, calcita o galena. I roques com granit o pissarra. A més a més també han hagut de completar un tall geològic.

La jornada s’ha acabat amb una visita al museu de Geologia Valentí Masachs, i amb el lliurament de premis.