El Mercat de l'Oli i Vins s'ha sumat al cap de setmana comercial de Manresa amb parades a la plaça Sant Domènech. És la segona edició d'aquest mercat, però per primera vegada s'ha organitzat de forma conjunta amb Forastocks, que tindrà lloc demà al passeig Pere III per acabar de rematar les darreres ofertes de les rebaixes.

Al mercat temàtic d'oli i vins hi ha un total de disset parades, una dotzena de les quals estan dedicades als dos productes protagonistes. Fins a Sant Domènech hi han arribat productors de diverses denominacions d'origen com el Pla de Bages o Costers del Segre. També hi ha productes ben curiosos, com ara una cervesa elaborada amb extracte d'oliva als Pirineus Catalans. Segons la dependenta de la parada, Eli Bernis, "és un producte que crida molt l'atenció i ja estem a 36 països".