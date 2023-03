El passat i el futur de l'Anònima sedueixen 280 persones

El passat i futur de l'edifici de l'Anònima ha seduït 280 persones que han fet una visita en que han pogut recórrer espais de l'antiga fàbrica d'electricitat que normalment romanen tancats al públic. Les visites guiades s'han dut a terme al llarg de tot el matí, en vuit grups de 35 persones.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha presentat la visita juntament amb la regidora de cultura, Anna Crespo i col·laboradors del Centre d'Estudis del Bages. Crespo ha destacat la versatilitat que té actualment l'Anònima, "volem que després dels treballs de rehabilitació es mantingui com un espai net perquè pensem que la versatilitat és el seu gran encant", ha assegurat la regidora.

La regidora d'ocupació de l'Ajuntament, Cristina Cruz, ha presentat l'espai de la part de dalt de l'edifici, que normalment no es pot visitar i que servirà per acollir-hi el gruix del personal de l'Agència ProManresa. Cruz ha explicat que hi haurà uns 50 tècnics treballant conjuntament per "millorar els serveis d'ocupabilitat i impuls a l'emprenedoria".

Una de les persones més joves que ha assistit a la visita ha estat Marta Monrós, que prepara el seu projecte de final del grau de disseny d'espais justament sobre l'edifici de l'Anònima. El que la va fer decantar per aquest edifici va ser que "és un espai històric que té el potencial per revitalitzar el barri antic". En el seu projecte, Monrós planteja un ús diferent de l'edifici, "la meva proposta és un mercat de proximitat", ha dit.

Un espai per la cultura transformadora

Una altra de les visitants de menys edat ha estat Luana Roca, que forma part de l'organització del Festival Artístic del Barri Antic (FABA). Segons Roca, "l'objectiu de FABA és habitar l'anònima amb les propostes culturals de proximitat i gent jove". Des de l'organització es reivindica que a Manresa hi ha molts espais d'exposició d'art, com ara el teatre Kursaal, però hi ha una manca de llocs on els artistes puguin anar a crear les seves obres.

El recinte que es dedicarà a l'àmbit cultural serà el soterrani de l'edifici. L'objectiu és "tenir un espai de creació de cultura enfocat a la gent jove i amb pocs recursos que està començat". Estarà dividit entre l'espai de creació net i el brut. El brut serà bàsicament un taller on es podran desenvolupar tota mena d'activitats artístiques, ja siguin plàstiques o teatrals. L'espai net estarà dedicat a "la part més digital de la creació".

La comissaria fictícia

L'Anònima és un lloc que ha acollit rodatges de vídeoclips, cinema i sèries. Ara per ara, a l'Anònima encara hi ha el decorat de la sèrie Tu también lo harías dirigida per David Victòria. Un dels cartells que més sobta és el de "comissaria de Manresa" que, ara per ara, està col·locat a l'entrada d'una de les naus de l'antiga fàbrica d'electricitat.

Segons un dels membres del Centre d'Estudis del Bages, aquest decorat encara no s'ha tret perquè els creadors de la sèrie estaven plantejant-se fer una segona temporada. "Si no es roda de forma imminent, hauran de buscar un altre espai", ha fet saber.