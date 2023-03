El PSC de Manresa veu "desmesurat" destinar 1,8 milions a informadors pel canvi de gestió de residus.

El partit d'oposició creu que el personal que ha de vetllar perquè es recicli bé no hauria d'estar contractat durant 5 anys sinó durant un període molt més breu.

El PSC ha recordat que l'adjudicació del contracte de la campanya informativa d’una durada d'un any i un cost de 483.000 euros, i del contracte del servei d'informadors ambientals per 5 anys, que suposa la contractació de nou informadors i un coordinador, per un import total d'1.804.800 euros, suma 2.287.800 euros, una quantitat que considera excessiva.

La regidora socialista Mariana Romero considera que l'actuació dels informadors "hauria de ser puntual durant la transició del sistema d’obertura actual manual a l’electrònic. És a dir, durant les setmanes o mesos que duri la substitució dels actuals contenidors als nous".

El portaveu socialista, Anjo Valentí, afirma que "el disseny i el plantejament d’aquesta campanya informativa, per la seva durada i cost, no té precedents en municipis de la dimensió de Manresa".

Explica que a Talavera de la Reina (Toledo), de 83.000 habitants, la campanya informativa pels nous contenidors electrònics per residus orgànics va durar 6 mesos.

Opina que l'equip de govern d'ERC i Junts "hauria hagut de fer una feina de consulta amb altres consistoris, com per exemple el de Talavera, per assabentar-se de com plantejar la divulgació informativa per a l’ús dels nous contenidors de forma més eficient i menys costosa del que suposarà per als manresans”.

Romero, responsable de les polítiques de territori del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament, insisteix que la seva formació defensa la necessitat de la tasca dels informadors ambientals a peu de carrer per ajudar a utilitzar bé els nous contenidors d’escombraries. Però creu que Esquerra i Junts han d'entendre que els ciutadans porten ja molts anys reciclant.

A més, afirma que la tipologia de contenidors i la distribució de residus serà la mateixa. "L'única aportació nova seran les targetes electròniques per poder obrir els d’orgànica, envasos, i de rebuig. No serà més complicat que treure diners d’un caixer electrònic. Així que trobem la durada i la despesa des tot excessives”.