És estrany que els botiguers diguin que estan contents amb les vendes però, avui, amb els que ha parlat Regió7 de la vintena que s'han repartit, matí i tarda, pel primer tram del Passeig de Pere III i per un tros del segon (els dos concessionaris de cotxes), l’expressió «estem contents» és el que ha abundat més. Principalment al matí, la fira Forastocks organitzada per la UBIC, ha estat un èxit de gent i també per fer calaix.

Cristina Galera, dependenta d’Iglesias Moda, ha remarcat que «el temps ha acompanyat» i ha celebrat «el bon ambient» i també les vendes. Ha assegurat que, comparada amb les edicions dels darrers anys, la d'avui ha «anat molt bé», alhora que ha celebrat iniciatives de l’organització, com el DJ que ha punxat música a mitja alçada del Passeig per ambientar la fira i el repartiment de butlletes entre la clientela on han pogut trobar 5 euros de regal que calia gastar avui mateix. Tània Infante, presidenta de la UBIC, també ha posat de relleu la bona acollida d’aquestes novetats. Ha destacat que l’activitat a les botigues ja havia començat divendres i dissabte i que la jornada d'avui ho ha arrodonit. Ha celebrat que la voluntat de l’ens comercial de convertir el cap de setmana en una cita anual per rematar els estocs abans de la nova temporada hagi anat quallant entre la ciutadania.

Carles Rubí, de la botiga Rubí i Casals, també ha dit que «estem contents». L’any passat, la pluja els va fer la guitza, a diferencia d'avui, que ha fet molt bon dia, tot i que a la tarda s'ha girat una mica de vent. Ha recordat que un any van coincidir amb el carnestoltes «i va ser un autèntic fracàs».

«Al matí ha sigut la marabunta»

Victòria Bondia, de la botiga amb el mateix nom, ha afirmat que «al matí ha sigut la marabunta i a la tarda hi ha hagut una quarta part de gent». Pels volts de les 5 hi havia poc ambient, tot i que anava passant gent, i s'ha mantingut així fins a l’hora de plegar. Bondia també s'ha mostrat satisfeta amb les vendes que ha fet.

Carme Estaller, de la botiga Franquesa, ha assegurat que «el que no fas al matí, no ho fas a la tarda». Ella també ha valorat que «estem contents» amb com ha anat el dia. Ha afegit que el primer tram del Passeig els agrada molt més que el segon, que és on es posa el Firaestiu el setembre per a la liquidació d’estocs. «Allà no hi anirem més». Aquesta fira és la que s’havia fet a l’avinguda de l’Abat Oliba i que després es va voler acostar al centre i es va portar al costat de la plaça del Doctor Selga, entre la d’Espanya i la de l’Onze de Setembre perquè és un tram on no hi ha terrasses i els és més pràctic a l’hora de muntar les parades, ha raonat Infante.

Jordi Alabern, d’Automòbils Alabern VO, també s'ha mostrat satisfet. «Ha anat passant gent contínuament. He programat tres visites per a la setmana vinent i tinc mig emparaulat un cotxe».