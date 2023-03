Primàries Manresa ha anunciat que no es presentarà a les eleccions municipals del maig vinent. El 2019 sí que va presentar llista, que incloïa dos noms que ara han passat a les files d'Impulsem Manresa, amb Joan Vila al capdavant. Són els de Joan Gil i Marta Sánchez, que fa quatre anys van anar al número 4 i al 10 de Primàries, respectivament.

Aquesta setmana, Impulsem Manresa ha presentat els deu noms que aniran al capdavant de la candidatura darrere Vila, entre els quals els dos citats i també l'exalcalde per CiU a Sant Vicenç de Castellet durant dos mandats, Joan Torres, i Oriol Ges, que va anar de número 3 a la llista de Millor Manresa a les municipals del 2015. De moment, Impulsem no n'ha concretat l'ordre.

Fonts de Primàries Manresa han explicat que, tot i que en aquestes eleccions "l'objectiu era aconseguir una única llista municipalista alternativa al sistema de partits manresà, i unir esforços, les diferències entre les diverses formacions ho ha fet impossible".

Remarquen la presència dels dos noms de Primàries Manresa a la candidatura liderada per Vila, "una formació amb la qual s’han mantingut contactes durant els darrers mesos, en els quals hi ha hagut entesa". Sobre les incorporacions de Gil i López manifesten que "respectem la seva decisió i els desitgem sort. Manresa la necessita. Durant dècades, i no jutgem les bones intencions dels seus governants, ha caigut en una lenta decadència, sobretot si es compara amb ciutats semblants com Girona, Igualada o Vic".

Afegeixen que Primàries Manresa "continuarà promovent arreu les seves bases ideològiques: transparència interna, llistes obertes, fiscalització política, participació ciutadana, defensa de l'independentisme unilateral, etc.

Creació d'una llista cívica després de les eleccions

Anuncien que, després de les eleccions municipals, se centraran a "promoure la llista cívica aprovada per la majoria de persones sòcies de l'Assemblea Nacional Catalana. La intenció és centrar-se a engrescar el país amb una candidatura nacional que torni a posar al centre del debat allò que més necessita Catalunya: la independència declarada unilateralment des del Parlament de Catalunya".