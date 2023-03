«Al punt de control coordino les tasques que han de fer els voluntaris»

Oriol Panadès (Manresa, 1998) treballa al Parc de la Séquia i des del 2017 és voluntari de la Transéquia, on fa de cap del punt de control de Sallent. La seva feina consisteix a fer la supervisió dels voluntaris en aquest punt de control. «He de coordinar les tasques que han de fer d’inscripcions, d’avituallament, de muntar taules, senyalitzar...». A les 5 de la matinada d’avui hi ha portat una part del material amb una furgoneta i pels volts de les 6 hi han arribat els voluntaris i la resta del material. Diu que els coordinadors com ell són «els ulls de l’organització».