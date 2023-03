Dulce Herrero : «El paisatge que teniu per aquí és espectacular, segur que tornaré»

Dulce Herrero Jaume és barcelonina de tota la vida i adora la vida de ciutat. Però de tant en tant també li agrada veure espais naturals per sortir de la rutina.

És la primera vegada que ve a la regió central de Catalunya?

Sí, si no comptem que alguna vegada hi havia passat amb el cotxe o el tren per anar a algun altre lloc. Podríem dir que és la primera vegada que trepitjo la Catalunya central. La meva mare coneix bastant el món de les caminades i m’ha convençut per venir a fer la Transéquia juntes per primera vegada, i estic molt contenta d’haver-ho fet.

Què destacaria de la ruta que ha fet des de Balsareny?

Que és molt interessant passar pel costat de la séquia, i que, tot i que camines vint-i-quatre quilòmetres, no ho sembla. Tot està molt ben senyalitzat i organitzat, a més a més els voluntaris dels punts d’avituallament han estat molt simpàtics en tot moment. També penso que el fet que el recorregut es pogués fer amb bicicleta, caminant o corrent és molt interessant i inclou en un mateix espai persones ben diferents, des de famílies amb nens petits fins a persones que semblaven molt professionals. Jo estaria a la banda dels més amateurs.

Es quedarà per la zona per fer turisme?

Avui ens quedarem a dinar per aquí amb la meva mare, però no crec que ens quedem a visitar la ciutat perquè, com que som de Barcelona, ja n’estem tipes de ciutat. El que sí que tinc clar és que vull fer més rutes de senderisme per aquesta zona. El paisatge que teniu per aquí és espectacular, segur que tornaré. De la Catalunya central em crida molt més l’atenció tot l’entorn rural que no pas fer turisme.

Canviaria alguna cosa?

Potser posaria algun punt d’avituallament més, sobretot pel tema de l’aigua. Per la resta, m’ha semblat una ruta molt maca.