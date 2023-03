El Sindicat de CCOO d’Educació del Vallès Occidental i la Catalunya Central va presentar i dilluns a Manresa la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa per garantir la destinació d'un mínim del 6% del PIB català al sistema educatiu.

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya va presentar en roda de premsa l’informe “L’evolució del finançament educatiu a Catalunya del 2009 al 2020: Incompliment de la LEC i retrocés educatiu”.

L’informe ha estat elaborat per Juan B. Martínez, docent, responsable d’estudis de la Federación de Enseñanza de CCOO del 2009 al 2013 i membre del Consejo Escolar del Estado entre 2000 i 2013, entre altres responsabilitats.

El conjunt de dades d'aquest Informe mostra un retrocés del finançament i l'atenció dedicada a l'educació a Catalunya, tant en els nivells universitaris com en els no universitaris, durant la dècada compresa entre 2009 i 2018.

Amb posterioritat, amb les últimes dades disponibles, encara provisionals, CCOO afirma que s'ha produït una certa correcció entre 2018 i 2020, encara que la millora estava condicionada per l'esforç extraordinari per a l'atenció educativa durant la pandèmia, les necessitats objectives de la qual a Catalunya, almenys en els ensenyaments de règim general, eren més grans que en altres territoris de l'Estat i, per tant, no hi ha dades per a valorar si es tracta d'una correcció simplement conjuntural.

L'evolució de la inversió per estudiant és, juntament amb el percentatge del PIB dedicat a educació, l'indicador de finançament educatiu més important i la seva evolució al llarg de la dècada és l'exponent més gran de les retallades produïdes, segons el sindicat

"Inversió inferior a la mitjana estatal"

La inversió per estudiant en els centres públics de Catalunya per a docència directa dels Ensenyaments de Règim General va ser, el 2018, de 3.724 euros per estudiant, 432 euros inferior a la mitjana estatal de 4.156 euros (que era un 11,6% més gran que la catalana).

Només la inversió a la Comunitat de Madrid (3.319 euros) era inferior a la de Catalunya que estava situada a gran distància d'altres comunitats autònomes (-85,3% respecte la inversió per estudiant del País Basc o -36,8% respecte la d'Extremadura).

No obstant això, el 2009 la inversió mitjana estatal per alumne, de 4.757 euros/estudiant, era a penes de 50 euros (un 1%) més gran que la mitjana catalana, de 4.707 euros per estudiant, i Catalunya superava llavors a diverses comunitats autònomes.

"Enorme reculada educativa"

Segons CCOO, l'evolució d'aquesta inversió mitjana per estudiant entre 2009 i 2018, amb una caiguda de 601 euros menys per estudiant en els centres públics espanyols (-12,6%) "era molt dolenta i potser la dada més palpable de les retallades, però el que va succeir a Catalunya va ser considerablement pitjor: el descens de 983 euros per estudiant suposava una caiguda de la inversió en la dècada de -20,9% (un 63,6% més que la retallada mitjana estatal)".

Per al sindicat, "aquestes dades mostren, millor que cap altra, l'enorme reculada educativa produïda en l'ensenyament públic català entre 2009 i 2018, en combinar-se un pitjor finançament amb un 17,9% d'increment de l'alumnat".

Davant d’aquesta situació, la secretària general de la Federació d’educació de CCOO, Teresa Esperabé, ha anunciat que el sindicat impulsarà una Iniciativa Legislativa Popular per garantir la destinació d’un 6% del PIB català pel sistema educatiu.

CCOO ha començat a treballar en una exposició de motius i un text articulat d’una futura llei que permetés aconseguir aquest objectiu en un període màxim de quatre anys. CCOO està contactant amb diferents associacions i col·lectius per fer-les arribar aquesta proposta i es posa a disposició del conjunt de la comunitat educativa per impulsar unitàriament la ILP.