La transformació del carrer Guimerà de Manresa arriba fins al carrer Barcelona i inclou reformes a l’entorn

La transformació del carrer d’Àngel Guimerà de Manresa, que afectarà tot el vial, des de la Muralla fins al carrer de Barcelona, incloses algunes reformes a l’entorn, es coneixerà aquesta tarda fil per randa en una sessió organitzada per l’Ajuntament al Centre Cultural el Casino a les 7, amb entrada lliure.

Una de les principals novetats de la transformació del vial en illa de vianants, ja coneguda, és que, entre la Muralla i Crist Rei, passarà a ser un espai exclusiu per a vianants, sense vehicles particulars ni tampoc el bus urbà, que modificarà el recorregut de les línies 1, 2 i 3 per evitar-lo. Una de les propostes per la qual es podria optar passa per fer circular el bus, a partir de la plaça Espanya, pel carril situat a la dreta del Passeig de Pere III de baixada fins a Crist Rei i, d’aquí, fins a la intersecció amb el carrer de Barcelona. Un tram que molta gent, sobretot gran, anomena «prolongació Guimerà».

Un cop a l’alçada de la plaça de Lluís Companys, el que es va plantejar en el seu dia en l’alternativa sense bus, i que avui se sabrà si va a missa, és que es pugui fer el gir a l’esquerra -ara prohibit- per continuar pel Bruc i, un cop a la intersecció amb el Saclosa, trencar per aquest carrer a l’esquerra en direcció al de Pompeu Fabra, la qual cosa suposarà canviar el sentit del tram del Saclosa entre Bruc i Pompeu Fabra, i també el d’aquest darrer carrer fins a la carretera de Cardona. És per això que l’actuació també afectarà al Bruc, Saclosa i Pompeu Fabra. Amb el nou itinerari, i sense la parada a Guimerà, se’n podrien habilitar de noves a Crist Rei, al carrer de Pompeu Fabra i a can Jorba, que seria la que rellevaria la de Guimerà, per proximitat.

El tram del Guimerà entre la Muralla i Crist Rei serà de plataforma única, amb arbres i bancs al centre, mentre que, de Crist Rei fins al carrer de Barcelona, la previsió és que, tenint en compte que hi continuaran passant els cotxes i, també, el bus urbà, la urbanització tingui unes altres característiques, mantenint una harmonia estètica amb l’altre tram del vial.

A l’acte d’avui es podran veure les imatges digitals del caràcter que tindrà el carrer, s’explicaran les actuacions de mobilitat vinculades a la seva transformació, les noves rutes del bus urbà i el calendari d’execució de les obres.

Més de vint anys parlant-ne

La transformació del vial, de la qual fa més de vint anys que es parla, havia de quedar enllestida el 2021 o 2022, amb el projecte redactat el 2020, però la covid ho va retardar. El que avui es coneixerà és fruit del procés participatiu que es va dur a terme fa dos anys en sessions obertes a la ciutadania, en reunions amb veïns i comerciants i mitjançant una enquesta que van respondre prop de 700 ciutadans. Fruit d’aquest procés, es va optar per l’alternativa d’un Guimerà sense el pas del bus urbà. Decidit el model, els darrers mesos s’ha treballat la proposta resultant amb veïns i comerciants.

El Guimerà acull més de 150 activitats econòmiques i actualment hi viuen 484 veïns.