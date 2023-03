Més d'un centenar de persones han assistit a l'acte institucional del dia Internacional de les Dones a Manresa, que s'ha celebrat aquest dimecres a l'auditori de la Plana de l'Om. Durant l'acció, que ha començat a les 6 de la tarda, s'ha posat el focus en la "doble invisibilització" que pateixen algunes dones pel simple fet de ser dones i grans.

Durant l'acte, hi ha hagut parlaments de l’alcalde, Marc Aloy; la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz i membres del Consell Municipal de les Dones, que han llegit el manifest del 8M. Finalment ha caigut de la llista d'assistents la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montserrat Barniola. L'esdeveniment ha clos amb l'acció teatral en clau d'humor Les Kelly's influencer pugen a l'escenari.

La jornada institucional que s'ha dut a terme a l'auditori de la Plana de l'Om ha servit de precedent per a la manifestació convocada per a les 7 del vespre. La marxa, sota el lema "un dia no podrem més i juntes ho podrem tot", començarà des de la Benplantada.

Les reivindicacions a la capital del Bages han començat a les 8 del matí, amb piquets informatius a l'Institut Lacetània. Han prosseguit amb un passacarrer a les 11, que ha sortit de la plaça Espanya.

En l'àmbit de cobertura d'aquest diari hi ha hagut altres accions com el tall De la C-25 a Santa Maria d'Oló. Les manifestants han tallat amb palets i pneumàtics el carril de circulació en sentit Girona.

En conseqüència, s'han registrat fins a tres quilòmetres de retencions entre els punts 161.8 i 158.8. La circulació al vial s'ha reprès al voltant de les 9 del matí, després d'haver estat tres quarts d'hora tallada.

D'altra banda, a Barcelona dues manifestacions als accessos de la ciutat han causat retencions destacades a l'avinguda Diagonal i la Meridiana. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'entrada pel nord de la capital catalana ha provocat fins a tres quilòmetres de cua a la C-33 des de Montcada i Reixac i més de sis quilòmetres més de retencions a la C-58, des de Ripollet. D'altra banda, arran de la protesta a la Diagonal s'han arribat a generar més de sis quilòmetres de cua a la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat d'entrada a Barcelona.