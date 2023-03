Quatre-cents jocs de taula per divertir-se aquest cap de setmana al Casino de Manresa

El festival de jocs de taula Tast de Jocs se celebrarà aquest cap de setmana al Centre Cultural El Casino de Manresa amb una proposta lúdica que posarà a disposició dels amants dels jocs de taula d’una cinquantena de taules de joc, més de 400 jocs de taula, prop de 18 hores d’activitats, una exposició, i un equip dinamitzador especialitzat en el lleure i jocs de taula per a totes les edats.

El CAE muntarà una macroludoteca organitzada en diverses tipologies de joc, en funció de les edats, del nombre de participants o de la mecànica del joc. Els assistents hi trobaran jocs per a dos jugadors, per a sis jugadors o més, de format familiar, abstractes, geomètrics i jocs ràpids, entre altres.

També hi haurà diversos jocs d’enginy, una zona de jocs de taula per a infants de 3 a 6 anys i una àrea de jocs de construcció i habilitat.

Àrea dedicada al Far West

Amb relació a les activitats rellevants d’aquesta 13a edició, cal destacar la creació d’una àrea temàtica, el Tast West, dedicada a jocs de taula ambientats al Far West, i la dinamització de partides de “La fallera calavera” per part del Centre de Normalització Montserrat el diumenge al matí, en el marc del seu programa JugaJoc de promoció del joc en català.

D’altra banda, es realitzarà l’activitat del passaport lúdic que permetrà optar a un sorteig de jocs. Aquest passaport requereix una sèrie de visats que cal obtenir participant en activitats o jugant a determinades tipologies de joc. Finalment, es farà una petita exposició sobre “el Joc a la Catalunya Central i el paper del Club del Joc”.

Els horaris

Pel que fa als horaris, es donarà el tret de sortida de les activitats el dissabte 11 de març a les 10 h i s’allargarà fins a les 13.30 h. A la tarda, es reprendran els jocs de taula a les 17 h i no es pararà de jugar fins a la mitjanit. Pel que fa al diumenge 12 de març, els horaris seran de 10 h a 13.30 h i, després, de 17 h a 20.30 h.

L’equip dinamitzador de les activitats està format per una vintena de persones, entre membres del Club del Joc del CAE, persones voluntàries, alumnes del cicle d’Animació Sociocultural i Turística de l’Institut Guillem Catà i joves que estan participant en el projecte Singulars que impulsa el CAE. Aquest equip s’encarregarà d’orientar als participants en la tria de jocs i ensenyar el funcionament dels jocs triats a les persones que no els coneguin.

Es tracta d’una activitat 100% gratuïta en què no caldrà dur a terme inscripció prèvia per assistir i participar en les dinàmiques i jocs de taula, mentre que l’edat recomanada de participació és a partir dels 3 anys. El Tast de Jocs està organitzat pel Club del Joc del CAE, amb la col·laboració del Centre Cultural el Casino, l’editorial DEVIR, el Centre de Normalització Lingüística Montserrat, l’Institut Guillem Catà i compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Difondre i fomentar el Joc com a instrument educatiu

Totes de les dades d’aquesta nova edició han estat presentades avui per la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Rosa M. Ortega Juncosa; pel director del CAE, Nasi Muncunill Roca i la representant del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Alba Llobet Estévez. Hi ha assistit també la coordinadora de l’activitat, conjuntament amb Nasi Muncunill, Eva Molina Òrrit.

Rosa Maria Ortega ha valorat de forma molt positiva una nova edició d’aquesta activitat que compta amb el suport de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Manresa i ha volgut subratllar el seu rol com a un element cultural, obert a tothom, intergeneracional, i com a excel·lent alternativa d’oci.

Nasi Muncunill ha explicat que en aquesta edició cal ressaltar tres novetats importants: una zona específica per a infants; una zona temàtica anomenada el Tast West, dedicada a jocs de taula ambientats al Far West; i una zona dedicada als jocs d’enginy que compta el suport de la UPC.

Sense restriccions

El director del CAE ha recordat que aquesta edició es farà amb normalitat, totalment sense restriccions, amb la qual cosa “esperem recuperar les xifres de participació d’anys anteriors”. Muncunill ha afegit que es muntaran uns plafons informatius per donar a conèixer el Club del Joc del CAE i el Mapa Lúdic de la Catalunya Central, per donar a conèixer el treball de foment del Joc educatiu tant des del CAE com d’altres entitats i grups del territori.

Alba Llobet s’ha mostrat “contenta” per participar per segon any consecutiu en aquesta activitat i ha recordat que aquest diumenge el Consorci de Normalització Lingüística col·laborarà en la dinamització de partides de “La fallera calavera”, en el marc del seu programa JugaJoc de promoció del joc en català, amb la voluntat promoure l'ús del català en l'àmbit de l'oci i el lleure i donant a conèixer l'oferta de jocs i joguines en aquesta llengua que estan a l’abast de la ciutadania.