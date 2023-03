La UPC tindrà una gran aula al mig del pati que estarà oberta a la ciutadania

Una part rellevant de la feina d’una universitat pública és projectar cultura a la societat. En el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya, cultura tecnològica i científica.

Amb aquest objectiu la Politècnica a Manresa està construint com una mena d'una gran aula al mig del pati que s’obrirà a la ciutadania. Serà un element del que anomenen TechLab, una iniciativa que actualment ja ofereix un programa d’activitats. Amb l’edifici es pretén que el projecte guany en visibilitat, flexibilitat i pugui atraure més públic.

El nou edifici és al mig del pati de l’Escola d’Enginyeria. Hi ha espai de sobra. Fa uns 150 metres quadrats. Serà un equipament diàfan, amb molta claror

El sots director i responsable de Projectes Estratègics de la UPC a Manresa, Sebastià Vives, ha explicat a Regió7 que ja fa molts anys que l’Escola Politècnica fa difusió de la cultura tecnològica i la ciència, però moltes vegades amb voluntarisme, sense un marc definit. Per això «era interessant endreçar-ho, tenir una certa imatge unificada i per tenir un catàleg d’activitats».

L’edifici serà la part visible del TechLab, però també permetrà estar més amples. Ara «no tenim espai i anem justos» a les actuals instal·lacions de la universitat. Els tallers de robòtica s’han fet, per exemple, a la biblioteca universitària. I, de fet, «ens convé que l’edifici estigui separat perquè pugui funcionar en hores diferents a la universitat» i que fins i tot pugui tenir un accés diferenciat.

Dinamitzar el projecte

L’actual directora de la Bilioteca Universitària, Montserrat Méndez, és la responsable del TechLab.

La seva missió és impulsar i dinamitzar el projecte. «Primer s’ha d’endreçar, treballar en una nova web, fer un catàleg de noves activitats i ordenar les que ja es fan», com per exemple tallers amb impressores 3D, activitats familiars sobre minerals, robòtica o programació.

Es tracta de «tenir una oferta prou variada i ben distribuïda al llarg del curs que es pugui assumir i que pugui atreure tot tipus de públic i de totes les edats». L’aula també ha de ser un espai d’aprenentatge i treball compartit i col·laboratiu, diu Méndez.

A punt per la primavera

Si tot va bé, l’edifici estarà enllestit la pròxima primavera i es posarà en marxa immediatament. Equips com talladores o impressores 3D ja van arribar. L’edifici l’ha pagat la Universitat Politècnica de Catalunya.

«Ha sigut un part llarg perquè ja feia tres anys que hi havia unadotació pressupostària». Però primer va venir la covid, i després la inflació. El concurs per fer les obres es va haver de tornar a convocar.

No és contradictori construir una aula a l’actual edifici de l’Escola Politècnica tenint en compte que hi ha la perspectiva de fer un nou campus de la UPC a la Fàbrica Nova de Manresa.

Segons el sots director responsable de Projectes Estratègics, Sebastià Vives, el que és important és iniciar l’activitat del TechLab per, «quan anem la Fàbrica Nova, estigui ben estructurada i la puguem desenvolupar amb plenitud. Aquest és l’objectiu. Aquí la part difícil no és construir, sinó fer funcionar».

Vives comenta que la projecció de la ciència serà important a la Fàbrica Nova, i el TechLab en serà un instrument.

Igual que el Museu de Geologia Valentí Masachs, pensat més per divulgar que no pas per mostrar. «Tots aquests elements que tenim els anem aglutinant per fer-los funcionar en un mateix sentit» de difondre coneixements. Igual que la biblioteca universitària comenta Méndez.