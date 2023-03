L'escenificació de la unanimitat política a l'entorn del nou pla de mobilitat de Manresa va saltar pels aires quan la presidenta del grup d'oposició Fem Manresa, Gemma Boix, va anunciar el vot en contra de la seva formació.

S'havia disposat una pantalla, un faristol i cadires a la Sala de Columnes de l'ajuntament en un acte pensat perquè tots els grups municipals explicitessin el seu suport al document marc de la mobilitat de la ciutat fins al 2030, quan la representant de Fem Manresa en comptes d'argumentar el seu suport al pla que es portarà a aprovació al proper ple municipal va anunciar que no li donarien suport.

La decisió va caure com una autèntica "galleda d'aigua freda", en paraules de l'alcalde Marc Aloy (ERC), que va afirmar que el govern havia quedat "atònit" per un pronunciament que "no estava previst".

Retrets

Boix va explicar que el pla no donava solució a com evitar els desplaçaments en vehicle privat provinents de l'exterior de la ciutat, que la ciutat anava amb 20 anys de retard pel que fa a la mobilitat sostenible, que no era "ni valent ni innovador" i arribava en un marc en el qual moltes de les mesures de l'anterior pla no s'havien portat a la pràctica.

Tampoc considerava que quedés clar com s'havia de fer perquè la zona blava passés de ser un instrument recaptatori a un element de gestió de la mobilitat.

Davant tot plegat, David Aaron López, regidor de Mobilitat i Projectes Urbans, va retreure als anticapitalistes la "incomoditat i perplexitat" que havia generat el seu posicionament públic després de molt temps de treballar plegats per modelar un document de consens.

La indignació va ser ben palesa en el portaveu del PSC i alcaldable, Anjo Valentí, que va acusar a Fem de no haver estat "lleial" amb la resta de formacions polítiques i que el que havia fet era "aprofitar el faristol per fer partidisme". Ho va considerar una manca de respecte.