El cuiner i presentador de televisió Marc Ribas omplirà en la seva demostració de cuina que farà aquest diumenge a Manresa dins les sisenes Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià. Les 150 places previstes s’han esgotat. Per a la resta d’activitats que es duran a terme entre aquest dissabte i diumenge, encara en queden.

El Museu de l’Aigua i el Tèxtil acollirà les jornades d’enguany que, a més a més de Ribas, tenen com a territori ignasià convidat La Rioja.

Les Jornades Gastronòmiques és un esdeveniment en què els productes de la terra, els productors i la cuina del Bages i també les de les poblacions del Camí Ignasià esdevenen els principals atractius i protagonistes.

Entre els convidats d’enguany hi ha Marc Ribas Beltran, responsable del projecte gastronòmic Gastronomia Brutal i al capdavant dels programes de televisió ‘Joc de cartes” i ‘Cuines’.

Diumenge al migdia, d’1/4 de 2 a 1/4 de 3, farà una demostració de cuina en directe reinterpretant les receptes del cuiner manresà Ignasi Domènech. Les places per participar-hi, 150, estan esgotades.

La Rioja

A les jornades d’enguany es presenta la figura del territori ignasià convidat per fer una mena de reconeixement als indrets per on passa el Camí Ignasià i una oportunitat per descobrir la seva gastronomia. En aquest cas La Rioja

Aquest dissabte a les 11 del matí la presidenta de la DOP Aceite de La Rioja, Clara Espinosa, farà un tast d’olis i formatges de la Sierra de Cameros. A les 5 de la tarda es durà a terme un tast de vi i xocolata, i a 2/4 de 8 del vespre el pastisser David Nicolàs farà una demostració de cuina dolça.

Ja diumenge, el cuiner del restaurant La Comedia de Calahorra Esteban Alegría, cuinarà també en directe.

Entremig hi haurà tastos de vins del Bages. Serà dissabte a 1/4 d’1. A 2/4 de 2, el tast de pelegrí; i a 1/4 de 7, productes de Km0 i demostració de cuina en directe amb el Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages. Diumenge a les 11 del matí, tastos de vins i productes del Bages.

Durant tot el dissabte se celebrarà al mateix Museu de l’Aigua i el Tèxtil el Mercat de productes del Bages, la Rioja i el wine bar. Estarà actiu de 10 a 2/4 de 3 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge obrirà de 10 a 2/4 de 3 de la tarda.

Les Jornades Gastronòmiques van néixer amb el projecte Manresa 2022, i és una de les activitats que tindran continuïtat per promoure el Camí Ignasià i difondre la gastronomia de les comunitats i regions que travessa.

El cuiner manresà Jordi Cruz i la cuinera Ada Perallada van ser dos dels protagonistes de les jornades de l’any passat.