El centre de suport de Manresa ha atès 600 infants autistes i famílies en 10 anys

El pioner centre de recursos per a nens amb trastorns de l’espectre autista (TEA) de Manresa celebra el dissabte dia 11, a 2/4 d’11 del matí, el seu desè aniversari després d’haver atès durant aquest temps 600 infants famílies.

El centre de recursos, situat al carrer de Pau Casals del barri de la Parada, és la materialització d’un projecte que té com a ànima Rosa Serrano, mare d’una nena autista. La coordinadora explica que el Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central és una entitat sense ànim de lucre formada en aquests moments per 88 socis, famílies de persones amb TEA que viuen a la Catalunya Central.

Acull a les famílies en el moment del diagnòstic i ofereix assessorament psicològic gratuït, grups de suport i serveis per als seus fills a preus molt assequibles (teràpies d’integració sensorial, de sala multisensorial) i Esplai TEA.

Centre de referència

Rosa Serrano recorda que «l’abril del 2012 ens vam proposar crear un centre de referència per a les famílies de persones amb TEA i per finançar-nos vam editar Puzle de contes, un recull de 12 relats que va tenir un èxit rotund» i que va permetre posar en marxa l’associació, que es va crear el juliol d’aquell any i que al març del 2013 inaugurava la seu.

Des d’aleshores, assegura, «no hem parat de créixer i hem ajudat a crear TEA Moianès, Associació Autisme Berguedà, TEA Vallès Oriental i TEA Solsonès».

El centre de la capital del Bages atén actualment una mitjana de 52 nois i noies en teràpia personal, entre 10 i 25 infants a l’Esplai cada dissabte i unes 200 famílies al llarg de l’any que demanen assessorament, algunes de les quals es fan sòcies i altres només demanen ajut per qüestions puntuals.

L’equipament ha passat de tenir una psicòloga que hi anava tres cops la setmana a tenir-ne tres que hi van cada dia, de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 a 8 de la tarda, a banda de tres terapeutes més. Al setembre comença una nova psicòloga. Serrano explica que «de moment no tenim ni més espai ni més hores ni més personal. Estem saturadíssims».

Toca fer festa grossa, el dissabte dia 11 amb l’actuació de Pep Puigdemont, per celebrar el camí recorregut, agafar forces per continuar tirant endavant, retrobar-se amb famílies que han passat pel centre i brindar amb satisfacció per la singladura.

Un programa molt especial

Els actes programats abasten tant la música com la literatura i l’esport.