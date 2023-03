La sisena edició de les jornades gastronòmiques del Camí Ignasià han començat aquest matí amb tres tastos de productes de proximitat i també del territori convidat, que enguany és La Rioja.

El director executiu de Fires de Manresa, Albert Tulleuda, ha dit que l'objectiu d'aquestes jornades és "mostrar tot el potencial gastronòmic que tenen tots els territoris que passen pel camí ignasià per demostrar la singularitat d'aquesta travessia".

El museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa acollirà al llarg del cap de setmana vuit tastos de seixanta places cadascun a més de les 150 places per la mostra de cuina que farà demà Marc Ribas en el marc de les jornades gastronòmiques del Camí Ignasià.

Per Tulleda, no és una activitat dirigida al públic general perquè "són unes jornades orientades a aquelles persones que aprecien els productes de bona qualitat i d'uns orígens concrets". Marina Bosch és una persona que encaixa amb la descripció de públic objectiu de la fira, ha assegurat que "és millor pagar una mica més per obtenir productes bons", la manresana pensa que aquesta mena de fires són molt importants pel món agrícola perquè "donen vida als pagesos i al territori".

Els tastos han estat dirigits per Carla Espinosa, presidenta de la DOP Aceite de La Rioja; Anna Castillo, col·laboradora de Manresa Turisme i sommelier; Ignasi Sala i Gemma Solà, cuiners del restaurant Mas de la Sala. El menjar i els vins han estat servits per estudiants de l'escola d'Hoteleria de la Joviat.

A part de les activitats de tastos, les jornades també compten amb un mercat de productors on el vi és un dels grans protagonistes. El sommelier encarregat de la botiga manresana El setè cel, Jaume Pont, ha explicat que ha fet una selecció d'alguns vins DO Pla de Bages per portar a les jornades ignasianes. "Al Bages hi ha 15 cellers productors i hem portat una mostra de cadascun d'ells", feia saber.

La gerent de la cooperativa de Mengem Bages (Frescoop), Isa Álvarez, explicava que cal fer saber a la gent del territori que "no cal anar gaire lluny per trobar productes de proximitat". La cooperativa ha vingut a la fira amb una petita mostra del que fan alguns dels productors que en formen part.

Anna Grau i Mariella Grande ho tenen molt clar, "aquí tenim una gastronomia excel·lent i la major part de la gent no se'n entera". Segons aquestes dues manresanes, és molt important promocionar aquestes activitats perquè s'hi apunti més gent, Grande pensa que "és massa complicat assabentar-se d'aquesta mena de fires si no estan molt dins del món de la gastronomia".

Demà les jornades continuaran amb el televisiu cuiner Marc Ribas, que farà una interpretació dels plats d'Ignasi Domènech a 1/4 de 2 del migdia. Abans, hi haurà un tast de tres vins acompanyats amb tres productes de proximitat a les 11 del matí i una mostra de cuina en directe amb Esteban Alegría a 1/4 d'1 del migdia.