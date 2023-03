El centre ha crescut en serveis, espai i professionals en els últims 10 anys

El Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central (CRTEACC) va néixer el 2013 amb l’objectiu de donar suport a les famílies amb membres autistes. Al principi eren 4 famílies, en un any eren 14 i durant l’última dècada hi han passat unes 600.

El CRTEACC ofereix teràpies per a nens amb TEA, assessorament psicològics, teràpia multisensorial, dansateràpia i treballen habilitats socials, entre altres serveis. També destaca l’esplai TEA, una iniciativa que funciona els dissabtes en què les famílies poden deixar els nens per tal d’afavorir la conciliació familiar i que funciona gràcies a persones voluntàries que donen un cop de mà al centre de forma altruista.

En aquests 10 anys l’espai del centre, situat al carrer de Pau Casals del barri de la Parada de Manresa, també ha augmentat. Durant la pandèmia van poder ampliar les instal·lacions amb dues noves sales per dur a terme les diferents activitats que ofereixen.

Pel que fa als professionals que hi treballen, Serrano explica que actualment hi ha tres psicòlegs i sis terapeutes, tot i que hi han passat prop d’una vintena durant els últims 10 anys.

Per celebrar la seva primera dècada, el CRTEACC ha organitzat una sèrie d’actes durant l’any relacionats amb la música, la literatura i l’esport. El primer va ser la festa d’ahir, dirigida als mateixos usuaris i a les seves famílies amb l’actuació de Pep Puigdemont. El 2 d’abril, a la Sala Petita del Kursaal, es durà a terme la presentació del llibre 10 anys, 10 contes, editat pel mateix centre. El 23 d’abril, per Sant Jordi, tindran un punt de venda de llibres i roses al passeig de Manresa. Allà s’hi podrà adquirir el llibre i també les roses especials dels 10 anys del centre.

El 3 de juny, es farà el torneig TEA Football Cup de futbol a Sant Fruitós de Bages, el 22 d’octubre, al Teatre Conservatori, es farà l’acte de musicals per l’autisme amb la col·laboració d’MTM (Manresa Teatre Musical) i el 26 de novembre, a l’Auditori de Navarcles, es celebrarà Ritmes per l’autisme, amb el ballet La Bayadere, que comptarà amb la col·laboració de Ballet Clàssic Manresa (BCM).