«He deixat de banda la carrera professional»

A la Gaia, de 7 anys, li van diagnosticar TEA fa dos anys, i des de fa prop de 6 mesos acudeix al centre manresà. El seu pare, Jordi López, denuncia la manca de recursos de les famílies.

No vau tenir un diagnòstic clar fins als 5 anys. Costa diagnosticar aquest tipus de trastorns?

Costa que te'l facin però penso que és molt fàcil fer-ho, perquè es basen en unes proves estàndards.

A més fins que no hi ha un diagnòstic és més complicat trobar recursos.

Primer et deriven al CDIAP. És el primer recurs públic que hi ha, però només t’ofereixen una hora a la setmana. Però és que aquests nens, depèn de casa cas, necessiten ajuda psicomotriu, necessiten logopeda, necessiten ajuda psicològica. Com que vèiem que no era suficient vam optar per buscar sessions de teràpia ocupacional o i sessions extres de logopeda que pagàvem nosaltres.

Per tant també suposa un problema econòmic.

Sí. Jo pràcticament he deixat de banda la meva carrera professional. Sempre havia treballat a Barcelona però no pots tenir una feina normal sense una conciliació de veritat, i sense recursos no és possible conciliar. En aquest sentit el centre és una pota que ens faltava perquè el cost de la teràpia és menor i també hi ha l’esplai que ens dona un respir amb la conciliació.