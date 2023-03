El televisiu cuiner Marc Ribas ha atret més de 150 persones a l'acte de cloenda de la 6a edició de les jornades gastronòmiques de Sant Ignasi. Al llarg de tot el cap de setmana 1.136 sibarites han anat al recinte del museu de l'Aigua i el Tèxtil per gaudir de la gastronomia i els productes de la Manresa ignasiana, i també de la del territori convidat, que enguany ha estat La Rioja. De totes les persones que han passat per les jornades, 451 ho han fet avui, tot i que només s'han fet actes durant el matí.

El presentador dels populars programes Joc de Cartes i Cuines, de TV3, ha fet una interpretació de les receptes d'Ignasi Domènech en una mostra culinària que ha omplert de gom a gom el museu. Primer ha fet un taco de pollastre i seguidament una interpretació de la recepta de tonyina marinada amb pólvores d'àdhuc i romesco blanc.

En declaracions a Regió7, Ribas ha assegurat que "és fonamental recordar les receptes tradicionals perquè tot allò que preserva els nostres orígens també conté part del nostre futur". Ha volgut subratllar que no fa "cuina d'autor" amb les receptes de Domènech. "Simplement, ens estem divertint revisant les fórmules tradicionals per fer-les més atractives pel públic d'avui en dia", ha senyalat. En un to més filosòfic, Ribas ha dit que "d'Ignasi a Ignasi es poden explicar moltes històries a través de la cuina".

El director de turisme del govern de La Rioja, Ramiro Gil, s'ha mostrat entusiasmat amb el fet que Manresa hagi acollit La Rioja en aquestes jornades gastronòmiques. "Hem vingut per mostrar el nostre compromís amb el camí ignasià i que la gastronomia és un element que ens uneix amb tots els indrets que hi passen".

Abans de la demostració culinària de Ribas, hi ha hagut un tast de tres vins que anaven acompanyats amb productes de proximitat que ha estat dirigit per la col·laboradora amb Manresa Turisme i sommelier, Anna Castillo. Seguidament, hi ha hagut una demostració en directe de la cuina d'una cresta per part del cuiner del restaurant La Comedia de Calahorra, Esteban Alegría, que també ha inclòs un tast pels assistents.

Durant la demostració, Alegría, ha assegurat que ha après molt de la cuina manresana durant els dos dies que han durat les jornades. "Sempre que tornem al restaurant després d'haver fet alguna visita gastronòmica canviem el nostre menú perquè ens ha arribat nova inspiració, i aquesta vegada no serà diferent", ha assegurat aquest matí abans de repartir les crestes.

També abans de l'acte de cloenda, hi ha hagut un concurs on s'han sortejat àpats en restaurants de Manresa que compten amb el segell distintiu de seguretat alimentària que entrega el departament de sanitat de l'Ajuntament. Els premis han estat tres dinars per a dues persones als restaurants Circus, Miami i la Taverna del Mallol. A més, també se sortejava una caixa amb productes del restaurant La Pineda.

En el parlament que ha fet l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha subratllat el creixement que han tingut les jornades gastronòmiques de Sant Ignasi des del seu inici fa sis anys. "Això va començar com un esdeveniment petit que s'ha anat fent més gran a cada edició i no podem estar més contents", ha dit. També ha expressat que són dos dies que permeten "posar en valor la gastronomia tan florida que tenim al Bages".