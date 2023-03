«El meu fill va voler suïcidar-se dues vegades»

La Cristina Affasi és mare soltera del seu fill Joel, un nen de 9 anys amb autisme i TDAH. La surienca denuncia que l‘escola no té en compte les necessitats d’aquestes persones i demana que el sector públic hi destini més recursos ja que els actuals no són suficients.

És difícil la inclusió d’aquests infants a l’escola?

Bé, de fet des de l'escola Puigberenguer de Manresa no van fer res per al Joel, tot el contrari. El meu fill ha sigut un nen maltractat física i psicològicament i va arribar un moment que el meu fill, amb 7 anys va voler suïcidar-se dues vegades. Sí, aquests nens donen molta feina i són molt absorbents, però existeixen. La societat s'ha de conscienciar i a nivell escolar se'ls ha d'integrar.

En aquest sentit quin paper té el centre de Manresa?

Per les famílies és molt positiu. De fet, quan tinc la possibilitat de venir a l’esplai els dissabtes també m’agrada ajudar i per això sóc voluntària. Hi ha molta informació que a mi no m’han donat enlloc i en canvi sí que ho han fet aquí al centre.

Què queda per millorar?

Bé, no hauria de ser el centre qui oferís aquest tipus de servei, sinó que hauria de ser el sector públic. Si fessin el què els toca, associacions com aquesta no estarien tan carregades de feina. Ells tenen els recursos, poden ajudar-nos, però passen. EI el dia que els hi toqui tenir un familiar així, llavors sabran que és passar per això.