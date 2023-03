«La meva filla m’ha ajudat a ser més bona persona»

La Laia, la filla de la Rosalia Jiménez, acudeix al centre des del seu inici, fa 10 anys. Ara en té 18.

La societat coneix realment què és el trastorn de l’espectre autista?

No, potser ara una mica més, però no. El món està pensat per un tipus de persona. I aquestes persones no hi entren. Una tonteria com fer una foto de carnet, per nosaltres pot ser molt difícil. Les coses no estan pensades per facilitar-nos la feina a nosaltres.

Com és el dia a dia amb una persona autista?

Jo soc la primera que sempre he dit que la Laia m’ha ensenyat molt i m’ha ajudat a ser més bona persona. Segurament si no hagués tingut la Laia, potser hi ha uns valors que tinc ara que no tindria. Però també va una mica per èpoques. De tant en tant hi ha una garrotada que et fa tocar de peus a terra. L’adolescència ha sigut horrible. Et planteges l‘objectiu que sigui feliç al màxim, i amb això ens quedem.

Quina importància té un centre com aquest?

El que donem aquí al centre és que no t’ho dona ningú. Fins que no convius amb una discapacitat no t’adones que ningú hi pensa. Es parla molt de la inclusió, però no hi ha recursos suficients. A l’escola no es fa inclusió, sinó que es fa contenció, i això no es pot permetre. Tot està saturat, no hi ha recursos, però s’omplen la boca de l’escola inclusiva i l’escola inclusiva actualment no existeix.