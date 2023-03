Manresa En Comú Podem organitza un acte sobre el dret a l'avortament que comptarà amb la presència de Vanessa M. Cortés, activista defensora dels drets de les dones d’Andorra, que s’enfronta a judici al seu país. El procediment judicial és per un presumpte delicte menor continuat contra el prestigi de les institucions.

L'acte tindrà lloc el dimarts dia 14, a 2/4 de 7 de la tarda, al restaurant El Vermell.

Se centrarà en els drets sexuals i reproductius "per a situar l’avortament i els temes de salut sexual i reproductiva en un context més ampli de benestar, igualtat social i accés a la salut de les persones", segons l'organització. També tractarà de posar en valor "els avenços de les lleis de salut sexual i interrupció voluntària de l’embaràs, aprovada a l’Estat, en un moment on cal blindar aquests drets".

Drets sexuals i reproductius

Al mateix temps, Manresa En Comú Podem vol visibilitzar la importància d’incorporar la defensa dels drets sexuals i reproductius en la lluita per la justícia social a nivell internacional. Per aquest motiu hi participaran ponents que, en els seus països, lluiten per assolir aquests drets.

A banda de Vanessa M. Cortés, de Stop Violències, intervindrà Daniela Sanque de Causa Justa por el aborto, de Colòmbia.

També participaran a l'acte Almudena Rodríguez, de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya, i Laura Oliva, responsable de feminismes de Manresa En Comú. L’acte serà presentat i moderat per Ana Querol, cap de llista de Manresa En Comú Podem.