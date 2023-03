Dins del marc de consultes i visites a les associacions de Manresa, el candidat del PP, Josep Lluís Javaloyes ha denunciat "la deixadesa del barri del Xup per part del nostre Ajuntament".

Segons l'alcaldable, "és lamentable la situació que es troba el barri en general i és vergonyós no atendre unes peticions mínimes, que demanen els usuaris per al camp de futbol i l'espai per practicar la petanca".

Javaloyes ha assegurat que "sempre ha estat un barri marginat pel govern de la plaça Major. Ara, fins i tot sembla que després d'amagar-lo durant 40 anys, si poguessin el farien desaparèixer. Han aconseguit transformar un barri, inicialment d'andalusos i murcians, i d’altres pobles posteriorment vinguts de fora, en un gueto de ciutadans de segona".

"Els hauria de caure la cara de vergonya"

Javaloyes afirma que són coneguts els problemes per la reducció de la línia infantil (I-3) de 18 a 12 alumnes i els problemes de bus escolar del barri. "Però tots som conscients, també, que això no es pot solucionar des de l'Ajuntament".

D'altra banda, creu que a l'equip de govern d'ERC i Junts "els hauria de caure la cara de vergonya per replantar gespa de segona mà i malmesa al camp de futbol després de ser rebutjada per un altre centre esportiu de la ciutat".

Sempre segons Javaloyes, l'associació de futbol es resigna, però demana que, com a mínim, s'asfaltin els laterals del camp i es facin unes grades perquè els espectadors puguin seure.

D'altra banda, recorda que l'associació de petanca té el seu espai "arraconat en una punta del camp de futbol, en un lloc degradat, amb tanques d'obres i gairebé impossible per a la pràctica de l'esport sense ni llum ni aigua ni lavabo". Voldrien una caseta per fer reunions i guardar el material.