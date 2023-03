L’Ajuntament de Manresa presentarà aquest dimarts, 14 de març, en un acte obert a la ciutadania, el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que es portarà a aprovació inicial al Ple Municipal d’aquest mes de març. L’acte de presentació tindrà lloc a les 19 h al Centre Cultural El Casino i anirà a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i del regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martín.

En una nota de premsa, l'Ajuntament assegura que el Pla de Mobilitat és una eina bàsica per a l’administració local per planificar de manera integrada les xarxes que conformen el sistema de transport de la ciutat i la mobilitat de les persones que hi viuen, amb un horitzó temporal de sis anys.

D'aquí al 2030

El nou document situa la mobilitat universal, la salut i la sostenibilitat ambiental, social i econòmica al centre de les polítiques que es desenvoluparan a la ciutat d’aquí al 2030. S’organitza en tres línies estratègiques, que a la vegada contenen fins a 63 propostes d’actuacions.

La primera línia afirma que Manresa ha d’actuar com a ciutat capital dins el seu àmbit de referència. D’entre les propostes que destaquen en aquest apartat hi ha la reestructuració del servei de transport públic entre Manresa i les poblacions del Pla del Bages; l’execució del projecte per a la integració urbana i l’ampliació fins al Parc de l’Agulla de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat; l’estudi de la creació d’una entitat supramunicipal de gestió del transport i la mobilitat; l’impuls de les obres a les rondes de titularitat de la Generalitat, la millora de la distribució de les mercaderies o els desplaçaments als grans equipaments, com l’hospital.

La segona línia recull les propostes d’actuació per aconseguir una ciutat connexa i ordenada. En aquest punt destaca l’impuls a les illes de vianants, com l’anunciat nou carrer Guimerà; la transformació de les Carreteres del Pont de Vilomara, Vic i Cardona, per ampliar l’espai per a vianants, fomentar el transport públic i guanyar carrils bici; la millora de les carreteres del Xup i de Sant Pau; la millora de la seguretat a les interseccions; la planificació de la càrrega i descàrrega; l’homogeneïtzació de l’aparcament a partir de la gestió directa de la zona blava, que permetrà també ampliar la zona verda; l’increment de l’eficiència del bus; la promoció de l’ús de la bicicleta, la reformulació de la xarxa de carrils bici actual o la potenciació de la connexió de la ciutat amb els seus entorns verds, entre altres.

I, pel que fa a les propostes de la tercera línia, pretenen aconseguir una ciutat cuidadora i inclusiva. Així, el Pla indica la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de mobilitat que es desenvolupin, promou la implantació de la Zona de Baixes Emissions, en la qual ja s’hi està treballant, i proposa mesures per aconseguir el compliment de la normativa que limita la velocitat a 30 quilòmetres per hora. També inclou la instal·lació de punts de càrrega elèctrica, la continuació de la flota municipal per vehicles menys contaminants o la realització d’un model de senyalització que prioritzi la mobilitat activa i universal.

El PMUS contempla l’anàlisi de totes les xarxes de transport –vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, transport públic, vehicle privat, aparcament i distribució urbana de mercaderies– i l’anàlisi de tots els grups de demanda de mobilitat: gènere, escolars, gent gran, persones amb mobilitat reduïda, residents, no residents, mobilitat obligada i mobilitat no obligada.